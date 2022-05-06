江嘉敏獲TVB小生冧拍MV示愛 透露對方姓氏很特別

TVB劇集《食腦喪B》熱播中，擔正女一的江嘉敏，近日接受由林柏希主持的節目《月傾會》任嘉賓。問到江嘉敏，頒奬禮想攞咩奬？江嘉敏坦言：「呢個moment如果你問我，咁多個獎最想攞咩，一定係飛躍進步，因為我想觀眾同我一齊成長之餘，係睇到我進步！」 由《親親你好媽》到現在的《食腦喪B》，江嘉敏都遇上拍檔何廣沛和郭子豪。江嘉敏視何廣沛為一個好好的大哥哥：「起初會覺得佢好鬼chok，因為佢永遠都係行出嚟一副好完美男神嘅形象，佢到依家都係㗎！後尾相處落，我就覺得佢係一個好窩心、好願意分享嘅一個大哥哥！」仲爆料謂：「佢成日覺得自己係好靚仔，哈哈哈，咁which is佢真係靚仔嘅！」至於郭子豪：「佢真係典型以為自己係好靚仔嗰啲，哈哈哈，死啦死啦，得罪咗佢添！佢係一個好男人，絕對係一個好好嘅男朋友，佢真係一個好錫女朋友嘅人，呢個真係幾加分嘅！」 27歳江嘉敏2016年加入TVB，圍繞著她的新聞是非不少，傳過不和、搞人夫、遊船河事件等，林柏希問覺得大眾對她有咩印象？江嘉敏答得直接：「是非精囉！其實我覺得呢一樣嘢，我係有少少唔開心嘅，因為自己性格衝動啦，總之有好多嘢加埋，變咗觀眾focus就係佢好多新聞、好多是非，江嘉敏就係等於負面囉！出到嚟會扼殺咗我哋背後有幾努力付出！」

與王浩信緋聞陷崩潰 拍《兄弟》一劇，傳出和男主角人夫王浩信的緋聞，一度令江嘉敏崩潰：「拍《兄弟》嘅時候，有我人生第一篇嘢，是非啦，即係頭條新聞，嗰個moment我係應付唔到，我好記得嗰個moment我就衝咗上去監製間房，我同佢講話我唔想再拍呢套劇喇，因為我唔識得點樣去handle呢一個是非！嗰排情緒唔穩定到，我話依家要喺TVB天台度跳落嚟，後尾阿聰即係張繼聰，同埋阿Joe監製，佢哋打嚟，大佬其實好小事㗎咋，呢一行，有邊個係未經歷過呢一個moment，其實到你大個睇返轉頭，呢個係一啲好皮毛嘅事！」 最近傳出與圈外男友、有米電競高層Anthony分手，江嘉敏首度直認單身，「（分手）幾個月啦！其實我哋冇好明確地話分手，我相信都存在咗好多問題，我覺得我喺呢段關係，學到嘅嘢就係要溝通！」喊咗幾耐？「梗係有唔開心啦，因為始終都三、四年，（喊咗）嗰零兩個月，好長㗎，大家一齊嘅時候都長㗎！」去到重頭環節《大膽答冇膽食》，林柏希問江嘉敏有冇跟圈中藝人拍過拖？江嘉敏秒答：「絕對沒有！因為我自己做呢一行，我覺得如果同圈中人拍拖，可能傾嘅嘢會好悶囉！」至於有冇男artist或者知名人士追過你？江嘉敏猶豫一陣後表示：「佢好sweet嘅，（後生定老㗎？）後生，真係好sweet嗰喎，但係嗰排我未係一個適合狀態拍拖，所以我唔會同佢一齊囉！佢作咗一首歌俾我，跟住佢仲拍咗個MV俾我，係咪sweet呀，我由懂事以來係未經歷過一啲咁sweet嘅嘢㗎！佢唔係歌手，但係佢好有心機地，用咗我個名去作咗一首歌，將佢想講嘅嘢，寫晒首歌入面囉！」電視台演員？TVB嘅？「哈哈哈，唔講得……係我哋公司嘅！」江嘉敏仲透露對方個姓氏唔普通嘅，「佢斯斯文文青靚白淨，（未做到男主角住？）努力緊嘅，佢好鬼溫柔㗎！」根據線索，姓氏不普遍而又和江嘉敏合作過的男藝人又非一綫，翻查資料，余德丞、許家傑、伍允龍、丁子朗和胡㻗都似嫌疑人士！究竟是誰？江嘉敏就封口唔講！