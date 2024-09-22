江希文激罕現身代言活動未諗復出 曾與胡漢清對簿公堂

江希文日前以代言人身份出席活動，同場還有劉威煌、顏米羔、黃洛妍，並由區永權擔任大會主持。盛會開始時，黃洛妍率先登台熱場，江希文和有「港版林志玲」之稱的劉子儀(可人Kelly) 更即場分享使用美容產品的真實感受。接著由劉威煌與顏米羔相繼上台獻唱。

江希文接受訪問時，透露自己跟集團的老闆娘認識多年，也有使用對方公司的美容服務，因而成為代言人。她表示現時11歲的女兒踏入青春期，又比較痴身，所以待女兒再長大些才考慮幕前工作。她透露女兒對藝術方面有興趣，特別愛畫畫，同時唱歌也頗有天份。

江希文於92年擔任黎明的《夏日傾情》MV而引來注意，其後她以歌手身份出道，亦曾先後轉戰電視及電影拍攝，但發展一般。01年改以唱作身份歌手再戰樂壇，更自資出碟。去到2010年，她接手管理家族生意。12年，她與資深大律師胡漢清訂婚，翌年4月女兒胡永悅出世，2015年1月被傳媒爆出兩人已分手兩個月，有指因被男方家暴，雙方先後透過傳媒互揭瘡疤。