江旻憓賀啟蒙教練劍會擴張 劍后勉師弟妹永熱愛劍擊

(左起)劍樂會佩劍總教練葉思藝、倫敦奧運男子花劍個人金牌得主雷聲、劍樂會花劍總教練何泰順、巴黎奧運女子重劍個人金牌得主江旻憓、劍樂會始創人及重劍總教練陳偉勁、香港體育學院劍擊隊總教練鄭兆康、北京奧運男子佩劍個人金牌得主仲满、中國香港劍擊總會秘書長林衍聰。

2024年巴黎奥運女子重劍個人冠軍江旻憓，今日出席劍樂會二十周年擴張開幕禮，祝賀其啟蒙教練兼劍樂會創始人及重劍總教練陳偉勁，而「劍神」張家朗雖未有到場，但亦有拍攝短片恭賀。此外，蔡加讚與太太汪鎂庭、香港劍擊隊總教練鄭兆康、2008年北京奧運男子佩劍個人金牌得主仲满 、2012年倫敦奥運男子花劍個人冠軍雷聲亦到場恭賀。

江旻憓半百師弟妹及家長，提早到場望一睹「劍后」風彩，眾人甚為雀躍，不少師弟妹更上前索取簽名合照。專程來港出席的奧運男子佩劍個人金牌得主仲满，以及奥運男子花劍個人冠軍雷聲，亦同樣受歡迎，被一眾劍擊學員索合照，場面熱鬧。