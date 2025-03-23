江旻憓賀啟蒙教練劍會擴張 劍后勉師弟妹永熱愛劍擊

2024年巴黎奥運女子重劍個人冠軍江旻憓，今日出席劍樂會二十周年擴張開幕禮，祝賀其啟蒙教練兼劍樂會創始人及重劍總教練陳偉勁，而「劍神」張家朗雖未有到場，但亦有拍攝短片恭賀。此外，蔡加讚與太太汪鎂庭、香港劍擊隊總教練鄭兆康、2008年北京奧運男子佩劍個人金牌得主仲满 、2012年倫敦奥運男子花劍個人冠軍雷聲亦到場恭賀。
江旻憓半百師弟妹及家長，提早到場望一睹「劍后」風彩，眾人甚為雀躍，不少師弟妹更上前索取簽名合照。專程來港出席的奧運男子佩劍個人金牌得主仲满，以及奥運男子花劍個人冠軍雷聲，亦同樣受歡迎，被一眾劍擊學員索合照，場面熱鬧。
江旻憓致辭時表示：「很開心見到現場很多小朋友和家長，希望大家永遠快樂，永遠熱愛劍擊。」除了為一眾師弟妹打氣，她又祝福其教練：「陳教練，祝你永遠健康開心，happy fencing。」
劍樂會創始人及重劍總教練陳偉勁表示，「劍樂會在20年間不斷努力，由20年前的三條劍道，發展至今有20條劍道，會員人數亦超過5千人，多年來培養不少劍擊人才，在各個大大小小的比賽中取得優良成績。」他最後感謝中國香港劍擊總會和香港體育學院對運動員栽培，希望劍樂會未來繼續為香港作出貢獻。