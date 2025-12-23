江欣燕否認身體有問題 戒煙後頓感好方便

江欣燕與李居明及龍貫天及今日到新光黃埔出席《粵劇特朗普4.0》記招，大師宣布劇目將於明年2月22日至25日在沙田大會堂舉行。李居明邀請江欣燕扮演特朗普女兒「伊萬卡」兼以日本首相高市早苗為藍本的「街市早苗」。今日會場除了擺了由欣欣扮演的「街市早苗」的人形紙版外，她亦以「伊萬卡」的造型登場。

盡出扮嘢功力

她表示今次演出是充滿挑戰，自己從未演出過舞台劇，而且今次是粵劇演出，需要花很多心神。她稱現階段要好好保護把聲，因為她需要用子喉去演繹。她更即場示範了幾句，龍貫天聽完大讚她唱得不錯。提到欣欣在89年曾以粵劇造型大唱經典粵劇《鳳閣恩仇未了情》之《胡地情歌》，問到她何曾有印象，她表示已經完全不記得。她續指今次以將對粵劇的印象「扮嘢咁扮出嚟！應該係同一條路！」

她稱「伊萬卡」及「街市早苗」是完全不同性格，單是外貌及樣子已經很不同，並提到台上的出浴戲需要穿貼身肉色衣服，自己未知屆時如何在後台走來走去而不會感尷尬。李居明就指欣欣的扮嘢功力驚人，所以相信她可以應乎自如，而今次邀請欣欣來參與，是希望可以令粵劇多些跨界別合作。