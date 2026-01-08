江欣燕扮高市早苗似模似樣 李居明為對方構思脫衣出浴戲

《粵劇特朗普4.0》將於農曆年初2月22日起一連四天在沙田大會堂上演。今日李居明大師率領化身成為「街市早苗」江欣燕、「澤肥斯基」郭啟輝一齊見傳媒兼落區跟黃埔街坊見面。江欣燕先用日文跟在場人士打招呼，更刻意壓低聲線扮日本首相高市早苗，表示今次來新光黃埔搞好中日友誼。

龍貫天扮馬杜羅 李居明大師宣布將會加插新的角色，將由龍貫天扮演委內瑞拉總統馬杜羅，「因為係時事粵劇，只要世界發生咩事，都會加插呢啲人物。(如果一直有嘢發生，係咪一直加落去？)係呀！依家係2月22日先公演，唔知馬杜羅嘅生死，加上澤連斯基成日話自己會有機會被遇刺，高市早苗又唔知有冇新嘢講出嚟，隨時去到表演當日要飛紙仔，相信對佢哋會構成一定壓力。」他表示因為多了人物，自己只好忍痛刪減某些部份，否則一次過完成要4小時，現在濃縮成3小時，非常抵睇！

郭啟輝扮埋金正恩 江欣燕表示她的壓力來自要轉妝換衫，因為她還要扮演特朗普的女兒，兩個打扮完全不同。她指「街市早苗」要加建下巴，又要吊高對眼，很擔心自己應付不來。郭啟輝表示自已除了演「澤肥斯基」，還要扮金正恩、尼克遜，怕轉不切妝，同時擔心時局有變要臨時改動劇情，非常考他們的記性及爆肚能力。談到今次是郭啟輝首次演出時事粵劇，他表示很大挑戰，因為過去一直在忙演出未有留意新聞，相信睇多他們的新聞，可以模仿到他們的動靜。李居明指郭啟輝是「馬腔王」，所以特別加了他戲份，讓觀眾可以欣賞到他的唱腔。

江欣燕不用再食甲亢藥 提到江欣燕需要在台上演一場出浴戲，問到是否已經構思好，她表示未正式彩排，仍在構思中。李居明補充說︰「仍然研究中，諗緊佢係一出場已經係浴缸到，定係著衫褸出嚟脫。如果脫嘅話，就會背住觀眾脫，相信會好sexy！都傾向出嚟脫，加埋《卡門》音樂，大家入嚟睇真係值回票價！」江欣燕笑謂不想大家發現她是「肉」女，而自己在演出上沒有底線，但相信粵劇尺度不會太過大膽。談到江欣燕需要要服食甲亢藥，她表示自己沒有大病，體能沒有問題，「我反而最擔心係天氣轉，好驚失聲。我無食藥，好番啦！其實甲亢唔係好嚴重，好多人都試過，調返就冇事。」