江欣燕自爆當年奉子成婚 婚禮前夕不幸小產　

1985年參加華星新秀殺入十強的江欣燕(欣欣)，一出道拍劇已是女主角，由唱歌變身演員兼扮嘢能手於八十年代創出事業高峰，雖然一度因結婚退出幕前，及至07年重投TVB拍劇，亦先後憑處境劇《同事三分親》，《十八年後的終極告白》及近日播畢的《靈戲迫人》獲得認同。江欣燕接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，節目中，欣欣談及復出後由演主角變配角再演母親角色的心路歷程外，亦詳述了她入行後的兩段情，當中包括與張衛健的五年初戀，以及與前夫吳積遜(Jackson)由結婚到離婚鮮為人知的經過。

談及初戀情人張衛健（健仔），欣欣指健仔是早一屆的新秀冠軍，而她同屆參賽者吳國敬是健仔的小學同學，比賽期間健仔來探班因而認識及對她展開追求，「我個陣覺得他好幽默！入行後他還教我睇劇本，教我做分場。」欣欣承認與健仔這段情一直備受父親反對，「因為當時我太細個，會認定他教壞我，會認為要是我們沒有拍拖，新秀比賽結果會好些，唱歌會發展好些，怎會呢？我根本沒學過唱歌，亦從沒想過做歌手。」戀情長期受壓，欣欣指最後只是因為雙方工作繁忙，令她先提出分手，「我都想喺度解釋返！其實我同佢（張衛健）分手，同當時彼此嘅事業有無起色無關係！只係想停吓，是和平分手！」

江欣燕2001年與拍拖十年的商人吳積遜(Jackson)結婚，婚後更淡出幕前變身闊太多年。節目中，她首次披露當年決定下嫁Jackson是因為奉子成婚，但結婚前夕卻經歷小產打擊，「最初是驗孕捧兩條線中咗，爹地好開心，個個都話結婚啦，Jackson又訂到生日那天的場地。怎料到五月，我忙完爸爸媽媽結婚周年的主持，突然一次企高拎嘢感到雙腳乏力，再找醫生檢查之後，才發現胎兒沒有生命跡象，醫生指這情況懷孕不足三個月很常見。但我是接受不到，好失望，那還結不結婚呢？但我已約了周刊做結婚的專訪。」欣欣指結婚表面開心，其實她本人情緒崩潰了好一陣子。

談到05年復出幕前先過檔亞視，到07年重回TVB拍劇，是否意味著當時她與Jackson的婚姻已出現問題，欣欣說：「07年我們關係仲好好，拍返嘢只是我受夠自己糜爛的生活，是到13年拍《M Club》我才離婚。」欣欣重申離婚與第三者無關，「因為同呢個人都相處咗二十年覺得悶，最大原因我中間拍返《畢打自己人》，搵返工作那種開心，感覺有返自己的世界，一個人更加開心，就不如分開。」單身十年，江欣燕謂暫未有找新對象的打算：「我結過婚嘛，係好恐怖嘅事嚟㗎，而家不知幾咁自由，哈哈！」