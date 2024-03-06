江美儀仲未有劇拍 主持《一個好人》深入垃圾屋潛埋落水執垃圾

江美儀與黎芷珊、林正峰、陳楨怡、何沛珈等為無綫多個綜藝節目宣傳。江美儀將與林子善主持《一個好人》，訪問至少20個好人好事個案，她在會上表示自己深受感動，更爆林子善近乎每個個案都哭。她坦言拍這個節目，才發現義工的種類比她想像更多，她亦學了很多東西。

何沛珈表示瘦的人好易有骨質疏鬆，江美儀即時面露好奇表情，自言有些怕怕。

美儀被受訪者感動

美儀受訪時，表示自己開始接觸不同個案，最近一個是輪椅義載，她表示因為有不少公共交通及設施都未必完全可以符合到輪椅人士的需要，所以有些機構會提供義載，好讓他們節省時間也能給予他們方便。她又提到輪椅人士如住唐樓需要用到樓梯機，但這些樓梯機並不是大家日常在一些商廈見到的，是非常重的儀器，自己操作也不容易。「我真係諗唔到操作係個女士，點解呢個世界上有咁好嘅人，完全不問回報，因為做義工都有好多，可以教小朋友畫畫，勾下野送俾老人家都得，原來香港有好多唔同類型義工服務，我真係覺得呢個節目好值得做！」

她表示稍後要深入垃圾屋及海底執垃圾，而且更要去滅蝨，但自己很開心可以拍到這個節目，獲益良多。她說︰「我原本好大膽講自己要透過節目散發正能量，但我冇諗過正能量係受惠者俾番我！」