江美儀大爆與梁洛施結緣經過　笑言起初以為是詐騙訊息 

梁洛施（Isabella）和江美儀近年不時同框，去年江美儀51歲生日時，在社交網貼出與Isabella攬到實的慶生合照，早前，Isabella 再貼出合照賀江美儀首奪視后寶座，令網民十分驚訝二人不但相識，原來仲咁friend。江美儀日前接受《Star Talk》訪問時，就提到二人結緣的經過：「呢個係上天嘅安排，有日拍黎芷珊嘅節目，就拍我平時去打坐、學佛、修佛，之後有日喺社交平台就收到Isabella嘅private message，佢話想跟我學佛，問我可唔可以帶佢去，我即刻問人個Account係真定假，之後我就約佢見個面先。」江美儀笑言起初以為是詐騙訊息，向朋友查實後，終與Isabella見面：「出嚟嗰個真係梁洛施，佢想修佛，我帶佢去打坐、一齊運動，帶佢跑山，兩個好投契。就係咁奇妙，佢而家好犀利，全齋，連蒜、葱都唔食，我都係素，佢仲勁過我。」

江美儀重提2013年憑《衝上雲霄II》奪最佳女配角後，因太氣焰而犯眾憎兼被雪藏一事，她說：「嗰時入TVB冇耐就攞女配角，就覺得『我得架喇，呢啲嘢太簡單，以前喺舊公司都係做呢啲嚸架啦』，而家睇番係有啲驕傲嘅氣焰、幾乞人憎嘅態度出咗嚟」，直到《親親我好嗎》後被雪藏，加上疫情，她才靜下來開始反思、修佛。