江美儀榮升視后後冇劇開 有傳一個原因致遭TVB冷待

現年51歲嘅江美儀今年憑TVB話題劇《下流上車族》飾演車太一角勇奪「最佳女主角」，一嘗視后滋味。不過江美儀喺頒獎禮後，今年暫時只係得劇集《隱形戰隊》出街，同以往出爐視后獲力捧好唔同。暫時未見江美儀獲安排拍攝劇集，有傳佢因一個原因被TVB冷待。

▼江美儀經常行山做運動▼



傳江美儀堅持部頭合約

江美儀於年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《下流上車族》奪得「最佳女主角」殊榮，當時佢喺台上發表感言話：「我冇諗過會攞到獎，以為自己唔係親生女，唔會拎到呢個獎。」之後，佢喺接受訪問時被問到會唔會考慮做「親生女」，不過佢就好似面有難色咁話：「我會叫我經理人同佢傾下，我唔可以放低我經理人，因為咁多年嚟我搵嘅錢又唔係多，佢都冇話嫌棄我啦，一直都陪我，所以我唔可以冇經過佢批准亂咁傾嘢。 」其實自從頒獎禮後，江美儀有份参演嘅劇集，播出嘅只有《隱形戰隊》一套，而暫時未見佢獲安排拍攝劇集，同以往出爐視后獲力捧好唔同，所以有傳佢堅持淨係簽部頭合約，唔做「親生女」而被TVB冷待。