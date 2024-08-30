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娛樂
2024-08-30 13:15:46

江若琳分享客人棄貓經歷「嬲到癲咗」 強調寵物同小朋友絕對可以共存

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江若琳分享客人棄貓經歷，表示當時嬲到癲咗。

江若琳分享客人棄貓經歷，表示當時嬲到癲咗。

江若琳(Elanne)在圈中是出名的愛貓之人，家中除養有兩隻愛貓「糯米糍」與「金寶湯」，她幾年前與朋友創辦了一間貓酒店。江若琳日前就在社交網貼了一段一歲囝囝Owen與家中愛貓相處融洽的片段，同時亦分享了一個貓主棄養的經歷。 

支持領養不棄養

江若琳看見囝囝與愛貓相處得非常融洽的溫馨場面，不禁感動得眼濕濕，並分享有客人在其貓酒店棄貓的經歷，她寫道：「今晚媽咪睇到呢條片，我突然間眼濕咗一下。仲記得好幾年前有位人客放低咗隻貓喺我貓酒店，本身要checkout嗰日同我哋講：『我唔要佢㗎啦，我可唔可以唔嚟接走佢？』當時我哋好大反應問：『點解呢？』佢話因為生咗小朋友，無時間照顧同埋驚bb敏感。嗯，當時隻貓嚟住嘅時候骨瘦如柴，我哋都有問點解？佢話自從bb出世，佢一直都住喺個籠入面，無出過嚟。well，當時我哋話：『以後佢嘅生命交俾我哋，我哋會照顧佢，會幫佢搵個好主人，多謝。』心中當然係嬲到癲咗，然後呢隻貓最後由我老公好兄弟領養咗，而家過緊幸福美滿嘅生活。」 

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江若琳又指她與老公蕭唯展(Oscar)有小朋友後，一樣咁愛錫兩隻貓咪，「到今天奧雲仔話俾我哋知，從小同小動物一齊大，真係好溫柔好有愛！呢個係入咗血嘅教育！所以好想話俾大家知，寵物同小朋友係絕對可以共存，仲相處得好好念多謝你bb，多謝米米金寶，而我好希望米同金長命百歲，陪我地陪bb耐好多好多 #領養不棄養。」

江若琳向來是愛貓之人。 一歲囝囝Owen與家中愛貓相處融洽。 江若琳強調寵物同小朋友係絕對可以共存。

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