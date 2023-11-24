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娛樂
2023-11-24 10:45:01

江若琳完結5個半月「人奶之路」 感觸表示：十萬個唔捨得

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江若琳完結5個半月「人奶之路」 感觸表示：十萬個唔捨得

江若琳感觸分享鍡人婚感受，坦言十萬個唔捨得 。

江若琳（Elanne）與老公蕭唯展（Oscar）今年6月誕下兒子蕭立鈞（Owen），江若琳不時在IG分享親子日常，轉眼間Owen已經接近半歲。日前，她就在社交平台表示完成了5個半月的「人奶之路」，更坦言雖然過程辛苦，但十萬個不捨得。 

Elanne上載了一條的短片，片中她抱住Owen，並分享5個半月來餵哺母乳的感受，「記錄一下！我畢業啦﹗歷時5個月16日嘅人奶之路完結啦，由最初day 1決定餵人奶，我都無諗過自己可以咁堅持，不過呢兩星期開始，BB好憎好厭人奶，我以為佢只係厭奶期，每次食奶都好似逼佢咁，可能因為時間耐咗，已經開始無味？又或者唔夠瞓，又追唔切，又有時食得唔夠好，唔夠濃？今日仲爆喊，但每次只要一飲奶粉就好開心，秒清！我知道係時候要完啦！」 

江若琳完結5個半月「人奶之路」。

江若琳完結5個半月「人奶之路」。

江若琳坦言過程辛苦，但非常不捨，並感觸謂：「雖然離我嘅目標，仲差半個月，但我盡咗力啦，我唯有按住BB嘅意願去行啦！仔，雖然呢5個幾月真係好辛苦，我都成日呻辛苦，但原來當知道要完，係有十萬個唔捨得，呢5個幾月見到你肥肥白白，實實淨淨，係超大嘅成功感！正正呢兩日開始加固，我又要學新嘢啦﹗我會努力煮好嘢俾你食，我哋加油﹗#我可以飲咖啡凍檸茶啦 #人奶媽的辛酸」老公蕭唯展甜蜜留言表示：「I love you辛苦曬」。

轉眼間Owen已經接近半歲大。

轉眼間Owen已經接近半歲大。

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