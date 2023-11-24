江若琳完結5個半月「人奶之路」 感觸表示：十萬個唔捨得

江若琳（Elanne）與老公蕭唯展（Oscar）今年6月誕下兒子蕭立鈞（Owen），江若琳不時在IG分享親子日常，轉眼間Owen已經接近半歲。日前，她就在社交平台表示完成了5個半月的「人奶之路」，更坦言雖然過程辛苦，但十萬個不捨得。

Elanne上載了一條的短片，片中她抱住Owen，並分享5個半月來餵哺母乳的感受，「記錄一下！我畢業啦﹗歷時5個月16日嘅人奶之路完結啦，由最初day 1決定餵人奶，我都無諗過自己可以咁堅持，不過呢兩星期開始，BB好憎好厭人奶，我以為佢只係厭奶期，每次食奶都好似逼佢咁，可能因為時間耐咗，已經開始無味？又或者唔夠瞓，又追唔切，又有時食得唔夠好，唔夠濃？今日仲爆喊，但每次只要一飲奶粉就好開心，秒清！我知道係時候要完啦！」