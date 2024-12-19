江若琳直言心情不佳要出走 老公Oscar ：希望老婆盡快放低江若琳彎啦

江若琳早前在尖沙嘴懷疑座駕「失控」發生交通意外，其後有事發影片流出，見當時江若琳的車速並不高，但在轉彎時亦剷上安全島再翻側，有網民就質疑是江若琳的駕駛技術問題 ，更有人將江若琳意外發生地點在Google Map上標記為「江若琳彎」。

江若琳經過交通意外後，似乎心情未能平復，前天就與老公蕭唯展（Oscar）及囝囝Owen 一家三口飛日本東京散心。昨晚(17日)， 她在社交網分享多張遊日照，當中有不少一家三口的溫馨點滴，經歷了車禍的江若琳感觸寫道：「記錄下來與你地在一起每個快樂的時光，人生多了一個孩子確實多了一份一生既牽掛，但同時間呢種幸福感係無任何野可以代替，應該當了父母的人都會明白。由從前同大包一起周遊列國，到而家細包加入，希望我地可以陪你遊歷世界。每晚都見到相同片太多，但全是你的成長點滴」江若琳更直言這幾天心情確實不太好：「呢個出走對我好重要，我愛你地 @siupongoscar @owenbaby_siu 你地係我一圈生命中最美麗的存在。」