江若琳等足4年終宣布懷孕 Oscar︰我哋成功攞到世界盃喇

江若琳(Elanne)與蕭唯展(Oscar)結婚4周年，聖誕節前夕，二人在社交網宣布懷孕好消息，她把超聲波照片掛在聖誕樹上，但就未有透露性別，並寫道：「「今日係我哋兩口子結婚4周年啦﹗今年我哋得到咗一份渴望好耐而又彌足珍貴嘅聖誕同結婚周年禮物，我倆等待你嘅出現足足4年啦，一直都以為生BB係一件理所當然，好容易嘅事，但呢幾年間經歷過不停嘅嘗試又不停咁失敗，連身邊嘅朋友都比我哋着急，次次都關心我哋幾時生得出，我哋都會感慨，生仔原來好難，但到最後我們已經選擇咗半放棄，經常都話，就算世界只係得我哋兩個，我哋都會快樂地走到白頭，不過人生就係一個充滿驚喜嘅旅程，每當你好用力想要得到一樣嘢嘅時候，往往總係事與願違，但當你選擇放下放輕鬆時，聖誕老人就會係一個最美好嘅時間點將你最想要嘅禮物送畀你！」

她又甜蜜表示4年前得一個好愛她的生煎包，4年後再得到一個最愛的BB包，最後更謂未想像到自己做媽媽會是怎樣，並自爆：「呢幾個月失蹤咗的我，喺疲累、反胃、嘔吐嘅生活中不停徘徊 ，但每日都充滿住感恩同感動。請繼續折磨我吧！你繼續健康平安長大就好。最後預祝大家聖誕節快樂，大家都夢想成真﹗」