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娛樂
2023-12-09 11:10:25

江若琳老公Oscar棄做歌手創業13年 感激同事共渡難關

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江若琳老公Oscar創業13周年。

江若琳老公Oscar創業13周年。

江若琳（Elanne）老公蕭潤邦（Oscar2002年入行做模特兒，及後簽約麥浚龍哥哥大寶（麥浚翹）公司Silly Things，與古馳組成樂隊「Bliss」，可惜出道多年半紅不黑，其後Oscar 離開樂壇，跑到上海拜師學做正宗生煎包，並於2010年與朋友合資以不足100萬元本錢在太子開設首家「正宗上海生煎皇」。現時，食店已擁有13間分店，遍佈港九和新界，昨天（8日）是Oscar創業13周年，他在社交平台分享感受。 

Oscar分享了多張店鋪及他在店內搓包的照片，留言寫道︰「128日創業13年，亦等於堅信號上海生煎皇13周年了，由讀書開始，我已經覺得自己是一個廢人，讀書又唔成，做什麼也半途而廢，直至在上海遇到生煎包，個人變得好堅持好有信念，一定要學好佢為止。由第一間在太子一百幾尺嘅店舖，入面只企到大約六位人客，到現在多了許多地方都吃到我們的生煎包，這個生煎包王國裏面經歷過許多起起跌跌，特別係呢幾年，有好多迷失嘅時候，全靠一班食客及所有同事共渡難關，才有今日的堅信號上海生煎皇。」他更表示會繼續努力，做好每一個包，並多謝所有食客及每一位同事，「縱使你只返過一日工，都是我們一塊重要拼圖。多謝每一位撐過我的朋友，多謝我的家人，特別多謝我老婆及BB令我做一個更好的人，感恩﹗」老婆江若琳貼上5個心心符號以示支持。

Oscar 早年放棄歌唱事業，跑到上海拜師學做正宗生煎包。 Oscar現時已有13間分店。 Oscar現時已有13間分店。
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