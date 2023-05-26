江若琳蕭唯展宣布一索得男 ：生煎包小王子駕到

相中見現場佈滿汽球裝飾，更有一個兩層高的藍色蛋糕，兩公婆咀對咀錫錫，高調曬愛，相當溫馨。Elanne寫道:「It’s a boy 好多朋友仔都估中左，好叻呀你地 ！好明顯我都係一個陀仔樣，希望生完會消腫；恭喜晒你 @siupongoscar 呢幾年你成日無限幻想第時有個仔同你去睇英超，你又話要有個仔第時培育佢踢足球。我每次都話有左先講啦，到有左既時候成日話一定要個仔 ，恭喜晒，你又夢想成真啦。生煎小王子駕到 ，以後多個人陪你包生煎包啦，而我又多個男人錫我啦，全屋被仔包圍住好有安全感！因為我兩隻貓都係仔」最後，她感謝一班好有儀式感的姐妹團為她送上驚喜派對。