江若琳衝破心理關口重新駕駛 自爆對「江若琳灣」有陰影：連行過都兜路

江若琳今日（21日）出席汽車品牌活動上台時分享自去年發生交通意外後，最近她已經重新開始嘗試駕駛。她接受訪問表示：「成功挑戰克服「江若琳灣」，我覺得我自己係成功衝破咗自己心理關口，仲去咗一啲好地獄嘅停車場都冇事。」她指較早前拍攝揸車影片的感受：「我個心跳得好快，唔好講揸車，我連行過（江若琳灣）都兜路，我都盡量唔想望住嗰個地方，但無論點，我喺邊度跌低就要喺邊度企起身。」江若琳指老公蕭潤邦有不斷鼓勵她駕駛，並笑言：「其實佢（老公）就冇乜資格串我嘅，佢揸車技術係好，但係方向感好差，唔知點解由九龍區揸去九龍區嘅時候會入咗西隧，佢一揸車同我出去，我一定會預多啲時間出門口，因為一定會遲到。」她透露計劃會再選擇親自駕駛接送兒子立鈞（Owen）上課及下課的行程。