江若琳車禍已出院　IG報平安指輕傷撞到頭：頭先真係好驚(更新)

【12月14日更新】藝人江若琳昨午(13日)在尖沙咀彌敦道發生車禍，座駕懷疑在轉彎時失控，剷上安全島並翻側。她昨晚在Instagram發帖報平安，表示：「雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左(咗)院了。」
感謝救援人員及市民
江若琳在帖文中表示：「各位唔好意思，令大家擔心了，報一報平安先，雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左(咗)院了。」
她又說：「多謝所有救援人員，包括熱心市民，第一時間衝出黎合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事，回家與家人團聚最重要。」另外，江的丈夫蕭唯展早前亦在IG發帖，指「我老婆無事呀，多謝大家關心」。
江若琳尖沙咀發生交通意外 私家車撞向燈柱後翻側「自炒」
【12月13日更新】尖沙咀今日(13日)發生交通意外，下午2時許，一輛私家車沿尖沙咀行經彌敦道，在the ONE對出、加連威老道附近，突然自炒撞向燈柱後翻側，司機自行爬出車外，由救護車送院治理。
從網民的片段所看，現場大批消防員及救護員趕到現場，據消息指，該名車主是37歲女藝人江若琳，暫時沒有生命危險，而傳媒聯絡江若琳經理人，對方回應表示江若琳沒有大礙，並多謝關心。至於江若琳老公蕭唯展（Oscar）也在社交平台貼雙手合十emoji ，代老婆報平安寫道：「我老婆無事呀 多謝大家關心。」消息指，Oscar收到消息後即趕往醫院陪伴愛妻，他向記者透露江若琳只是少少輕傷，就車輛懷疑失控，Oscar指出事時軚盤的確失控，直認太太有被嚇親。
據運輸署表示，因這宗交通意外，彌敦道來回方向近加連威老道的部份行車線仍然封閉，駕駛人士可使用餘下行車線行車，而車輛不能由加連威老道右轉入彌敦道(往旺角方向)。