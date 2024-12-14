江若琳車禍已出院　IG報平安指輕傷撞到頭：頭先真係好驚(更新)

江若琳昨日在尖沙咀發生交通意外。(網上圖片/資料圖片)

【12月14日更新】藝人江若琳昨午(13日)在尖沙咀彌敦道發生車禍，座駕懷疑在轉彎時失控，剷上安全島並翻側。她昨晚在Instagram發帖報平安，表示：「雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左(咗)院了。」

感謝救援人員及市民

江若琳在帖文中表示：「各位唔好意思，令大家擔心了，報一報平安先，雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左(咗)院了。」

她又說：「多謝所有救援人員，包括熱心市民，第一時間衝出黎合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事，回家與家人團聚最重要。」另外，江的丈夫蕭唯展早前亦在IG發帖，指「我老婆無事呀，多謝大家關心」。