江若琳車禍後首現身 出車時已感怪 發夢仍有餘悸

江若琳今日(26日)到工展會演出，並率先獻唱新歌《一圈》，亦是她車禍首次現身。
她先多謝大家關心及救她出來的途人，她稱意外發生後收到三百幾個messages，與老公Oscar覆了多日才能覆完。她坦言車禍發生後留下陰影，現時都不敢揸車，事發後合上眼也會夢見燈柱，轉彎翻車一刻她亦不忘呼籲大家揸車時要注意安全。
翻車後即鬆安全帶
江若琳說：「每一晚瞓覺瞌埋眼就會見到電燈柱，真係會有呢啲心理障礙，而家我老公揸車，我都會不斷叫小心，去到啲安全島都會叫佢小心啲。」被問到是否自己的駕駛技術不好，她稱有十年以上的駕駛經驗，「我揸車都唔係新牌仔同埋新手，有陣時會有啲意料唔到嘅事情會發生。」
她稱自己有十多年揸車經驗，當時駕駛很慢，轉彎扭軚時想回軚時覺得有阻力，之後便翻車，當下腦袋一片空白，自己只能第一時間鬆開安全帶，等待救援。她稱以前的自己會狂哭，但現在成為媽媽之後，比以前堅強。她坦言座駕有一定年資，行的公哩也很多，當日出車時，已經覺得汽車有些怪，沒想到最後真的發生意外。
盼2025年過得平靜些
她稱經過今次意外之後，感覺到生命好重要，見到老公揸車時會在旁叮囑他注意安全，暫時由老公做司機管接送。
她透露老公事後都非常關心她，對途人合力救她也大為感動，鄰居亦有送上關心。她透露奶奶看到新聞時也嚇到哭，但當下不敢立即打電話給她。她再次表示要一段時間才會再揸車，並希望來年過得平安及平靜。