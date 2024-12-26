江若琳車禍後首現身 出車時已感怪 發夢仍有餘悸

她先多謝大家關心及救她出來的途人，她稱意外發生後收到三百幾個messages，與老公Oscar覆了多日才能覆完。她坦言車禍發生後留下陰影，現時都不敢揸車，事發後合上眼也會夢見燈柱，轉彎翻車一刻她亦不忘呼籲大家揸車時要注意安全。

翻車後即鬆安全帶

江若琳說：「每一晚瞓覺瞌埋眼就會見到電燈柱，真係會有呢啲心理障礙，而家我老公揸車，我都會不斷叫小心，去到啲安全島都會叫佢小心啲。」被問到是否自己的駕駛技術不好，她稱有十年以上的駕駛經驗，「我揸車都唔係新牌仔同埋新手，有陣時會有啲意料唔到嘅事情會發生。」

她稱自己有十多年揸車經驗，當時駕駛很慢，轉彎扭軚時想回軚時覺得有阻力，之後便翻車，當下腦袋一片空白，自己只能第一時間鬆開安全帶，等待救援。她稱以前的自己會狂哭，但現在成為媽媽之後，比以前堅強。她坦言座駕有一定年資，行的公哩也很多，當日出車時，已經覺得汽車有些怪，沒想到最後真的發生意外。