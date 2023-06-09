江若琳順利誕B仔 透露過程驚險大爆老公蕭唯展好慌張

現年35歲的江若琳與老公蕭唯展去年聖誕節前夕宣布懷孕消息，今日下午江若琳在社交網報喜，宣布順利誕下囝囝Owen，並指囝囝較預產期早了兩日出世。江若琳貼出一家三口合照，見BB頭髮相當濃密，鼻高高，非常可愛，除撰長文多謝醫護人員照顧外，更大爆老公蕭唯展最初慌慌張張。

江若琳寫道：「我們仨的第一張合照，BB包 我地終於見面啦！我等左你好耐啦！雖然你比我預期中早左兩日出現，明明媽媽我book咗餐廳 食餐好過兩日先施施然生你架嘛！唔緊要，以後你既人生都可以好似咁 由你自己去決定，我知道呢個係你既選擇，我會永遠支持你尊重你，爸爸媽媽會成為你生命中最強大既後盾，你突然間要發動，一切黎得好快！」江若琳又指生產過程略帶驚險：「雖然過程中有少少驚險，但當下我只係知道我要拼盡所有力氣去保護你，將你平安帶到嚟呢個世界，我哋合力完成啦give me five！感謝你健健康康 ，平平安安！」最後，她大爆老公蕭唯展慌慌張張，但亦給予她很大支持：「最後我想俾最大既掌聲BB包爸爸，最初見佢慌慌張張，以為佢流流地。點知到生產整個過程佢一直俾好大既支持我，係我耳邊打氣同我講：『咩都唔好擔心，加油push！』然後佢克服晒佢最驚既事，我哋成功啦！BB包平安於6月7日，降落地球！謝謝你瀡滑梯，嚟到我哋既世界，你嘅出現令我人生變得太完整同美好！同大家介紹我個男朋友仔Owen Siu」。