江𤒹生AK赤膊上陣拍MV 新歌《Keep Rollin’》提醒自己守住初心要學懂拒絕

江𤒹生藉新歌 《Keep Rollin’》提醒自己，為守住初心，要學懂拒絕。

相隔逾一年，江𤒹生(AK)再次推出單曲《Keep Rollin’》，提醒自己對音樂與舞蹈的熱愛與初心之餘，MV加入大量日本元素，將最愛的景、物共冶一爐，打造最個人化與型格的MV。

歌詞道盡心聲 《Keep Rollin’》由AK與徐浩共同作曲，多次合作的Oscar填詞，好兄弟Lokman及Alton則負責填Rap詞。由於這班底已多次合作，新歌更能將AK喜歡及想表達的都聚合在一起，歌詞完全道出AK的心聲。他分享道：「周遭有太多『想我好』的聲音，令人有時會忘記了自己真正喜歡的音樂、喜歡跳的舞蹈。不因為別人的說話而背棄所愛的事物，挺直腰板、看清內心繼續向前滾動，就是Keep Rolling。學懂拒絕是成長重要的一課，與其說是對身旁的人的控訴，更是對自己的提醒。」

無懼誤解 保留率直 Rap詞方面，交由AK高度信任的Lokman與Alton主理，「因為今次自己有份参與創作，一開始就已經有搵兩位兄弟幫手參與嘅想法，因為《虎道門》同《Rebound》，絕對相個佢哋寫Rap詞嘅能力，所以好開心可以同佢哋一齊玩，連同作詞人Oscar一齊溝通去完成。」直白的歌詞與Rap詞，一針見血說出重點，好比AK的率直個性，問到可擔心令人誤解得罪大眾嗎？AK直截了當道：「如果要誤會，再解釋都係會誤會。」