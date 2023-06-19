江𤒹生AK赤膊上陣拍MV 新歌《Keep Rollin’》提醒自己守住初心要學懂拒絕

相隔逾一年，江𤒹生(AK)再次推出單曲《Keep Rollin’》，提醒自己對音樂與舞蹈的熱愛與初心之餘，MV加入大量日本元素，將最愛的景、物共冶一爐，打造最個人化與型格的MV。
歌詞道盡心聲
《Keep Rollin’》由AK與徐浩共同作曲，多次合作的Oscar填詞，好兄弟Lokman及Alton則負責填Rap詞。由於這班底已多次合作，新歌更能將AK喜歡及想表達的都聚合在一起，歌詞完全道出AK的心聲。他分享道：「周遭有太多『想我好』的聲音，令人有時會忘記了自己真正喜歡的音樂、喜歡跳的舞蹈。不因為別人的說話而背棄所愛的事物，挺直腰板、看清內心繼續向前滾動，就是Keep Rolling。學懂拒絕是成長重要的一課，與其說是對身旁的人的控訴，更是對自己的提醒。」
無懼誤解 保留率直
Rap詞方面，交由AK高度信任的Lokman與Alton主理，「因為今次自己有份参與創作，一開始就已經有搵兩位兄弟幫手參與嘅想法，因為《虎道門》同《Rebound》，絕對相個佢哋寫Rap詞嘅能力，所以好開心可以同佢哋一齊玩，連同作詞人Oscar一齊溝通去完成。」直白的歌詞與Rap詞，一針見血說出重點，好比AK的率直個性，問到可擔心令人誤解得罪大眾嗎？AK直截了當道：「如果要誤會，再解釋都係會誤會。」
不難發現，AK鍾情日本文化，過去的作品如《黑之呼吸》、《虎道門》和《信之卷》等都有著濃厚的日本風味，今次《Keep Rollin’》亦不例外，MV場景更加入了日本庭園、鳥居、提燈、茶道等元素，服飾上亦穿上不同的羽織(日本和服外套)，型格十足，另外不得不提的是赤膊的造型，教人耳目一新的感覺。AK坦言對日本文化情有獨鍾，說：「自己好鍾意日本呢方面嘅文化，好想將呢個主題放喺自己身上，例如場景方面，因為想呈現日本空間感，所以盡量搵一啲代表到日本嘅建築物同擺設與道具，至於赤膊造型，係同導演一齊構思出嚟，覺得咁樣好有型！」