池昌旭挑戰韓劇尺度 Disney+原創犯罪劇《江南B-Side》本周上架

一連八集全新犯罪動作韓劇《江南B-Side》，由《惡中之惡》動作男神池昌旭聯手《孤單又燦爛的神–鬼怪》實力演員趙祐鎮合演，已在昨天（6日）透過Disney+獨家上架，逢周三上線兩集，為韓劇觀眾帶來最新視覺與道德衝擊。

池昌旭近年不斷挑戰自己，接拍多部風格迥然的作品，完美詮釋帝王、卧底、魔術師、天氣主播等不同背景及性格的角色，向着外表與實力兼備的完美韓劇男神之位進發。今次於《江南B-Side》，池昌旭將會延續Disney+大受歡迎之作《惡中之惡》中的動作連場，更會以一身靡爛造型登場！預告中的黃色黑超、毛衣、長髮造型，超頹廢look已率先於網上掀起熱話！是次造型不羈、以暴制暴、好壞不分的角色，將會為池昌旭的戲劇生涯以及一眾韓劇迷帶來最精彩新穎的火花。