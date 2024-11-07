池昌旭挑戰韓劇尺度 Disney+原創犯罪劇《江南B-Side》本周上架

一連八集全新犯罪動作韓劇《江南B-Side》，由《惡中之惡》動作男神池昌旭聯手《孤單又燦爛的神–鬼怪》實力演員趙祐鎮合演，已在昨天（6日）透過Disney+獨家上架，逢周三上線兩集，為韓劇觀眾帶來最新視覺與道德衝擊。
池昌旭近年不斷挑戰自己，接拍多部風格迥然的作品，完美詮釋帝王、卧底、魔術師、天氣主播等不同背景及性格的角色，向着外表與實力兼備的完美韓劇男神之位進發。今次於《江南B-Side》，池昌旭將會延續Disney+大受歡迎之作《惡中之惡》中的動作連場，更會以一身靡爛造型登場！預告中的黃色黑超、毛衣、長髮造型，超頹廢look已率先於網上掀起熱話！是次造型不羈、以暴制暴、好壞不分的角色，將會為池昌旭的戲劇生涯以及一眾韓劇迷帶來最精彩新穎的火花。
趙祐鎮有望爭視帝
憑《孤單又燦爛的神－鬼怪》中秘書一角為人熟悉的趙祐鎮，以紥實演技見稱，今次《江南B-Side》是他繼《毒梟聖徒》之後時隔兩年再度參演劇集，挑戰演出心存正義舉報同儕貪污而受到職場排擠的精英警長，卻於命運安排下要與遊走法律邊緣的江南黑道池昌旭合作。如何詮釋心理上的矛盾與轉變，以及演出連場動作場面，將會是趙佑鎮的極大挑戰，有望繼《毒梟聖徒》摘下「第21屆韓國導演選擇獎 - OTT部門年度男演員獎」之後，衝擊「百想」及「青龍」兩大電視獎項最佳男主角寶座。
再拍金形瑞BIBI
於劇集《惡中之惡》，由池昌旭所飾演的朴俊末與金形瑞BIBI所飾演的李海蓮之間的一段禁忌之戀始終沒有開花結果，成為不少韓迷心中的遺憾，將有望於《江南B-Side》中再續前緣！黑暗解決師「尹吉晧」(池昌旭 飾) 不惜反轉江南地下秩序，誓要找回失蹤的夜店王牌「金滓熙」(金形瑞BIBI 飾)，二人到底是單純工作夥伴？還是情侶關係？今次故事能否還觀眾一個Happy Ending？
「江南」是韓國高級生活圈子的代名詞，《江南B-Side》將會以戲劇手法呈現「江南」光鮮「A-Side」之外的黑暗「B-Side」，揭露局內性、毒、權力的緊密糾纏，以及華麗外表下骯髒的日常交易。劇集由《萬誘遊戲》、《柏林諜變》電影導演朴努利聯同《惡中之惡》幕後班底主理，必定將你未曾想像過的「暗黑江南」於電影感十足的電視劇中呈現，更會挑戰性、吸毒、暴力等韓劇尺度！