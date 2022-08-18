池昌旭新劇《說出你的願望》勁催淚 獲讚演技大爆發

由韓劇界男神池昌旭夥拍少女時代成員崔秀英新劇《說出你的願望》，是Viu Original原創治癒系韓劇，還有好戲之人成東鎰助陣，劇集以「臨終關懷」作為題材，故事中主角致力協助病患實現心願，幕幕賺人熱淚，更被韓國網民評為「本年度不可錯過的感人韓劇」。

《說出你的願望》不乏催淚情節，刺激淚腺的名場面，講述對於人生感到絕望的尹僑萊（池昌旭飾）刑滿出獄後，帶着命不久矣的愛犬「兒子」租住豪華酒店為自己慶祝生日，但是自幼被人遺棄的他並不知道自己的出身和生日，他漫無目的地帶住「兒子」看海，此時空虛得眼淚直流，最後更難過地抱着愛犬往海裡走去，幸好被臨終關懷醫院的「精靈團隊」志工班長姜泰植（成東鎰飾）及時拉住，池昌旭獲讚在短短數分鐘演繹出兩極情緒，演技大爆發，令劇迷刮目相看。

劇中尹僑萊為了履行社會服務令而到安寧醫院擔任志工，滿足臨終病人的遺願；而他的第一個委托服務，就是把僅剩一星期性命的老人帶到曾經生活大半輩子的房子，度過最後時光。Viu Original原創催淚韓劇《說出你的願望》以荷蘭某基金會旨在實現癌末患者最後心願的真實事件為發想，講述對於人生沒有希望的男主角展開人生新一頁，並結識了性格開朗的護士徐妍珠（秀英飾）和熱血志工班長姜泰植，經歷一次又一次的深刻接觸、滿足了無數病患的臨終遺願，僑萊改變了對於生命的看法，從而獲得再次活着的勇氣。《說出你的願望》逢星期三、四晚上十時在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。