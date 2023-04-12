汪小菲低調來港密會莊鍶敏貼肩回酒店 莊鍶敏：有交換電話

記者王靖淳／綜合報道 汪小菲在與女星大S（本名徐熙媛）離婚後，各自的感情生活備受各界關注，汪小菲更在離婚之後傳出，認愛女演員張穎穎但分手，本月初才去台灣探視子女及處理S Hotel等事宜的他，行程再度掀起各界討論。此外，汪小菲近日卻被爆出秘密造訪香港，甚至還被媒體拍到與「拿督千金」莊鍶敏在一場聚會中互動甚密，進而讓各界猜測是否為新戀情。對此，莊鍶敏也於事後接受媒體訪問時透露，汪小菲表示自己單身，且雙方也有交換電話號碼。

與莊鍶敏行去酒店方向 汪小菲在最近造訪香港的過程中，與一群好友相約在一間高級餐廳用餐，然而，42歲的莊鍶敏也同樣有參與該場聚會。此外，汪小菲也在聚餐的過程中，與莊鍶敏有說有笑，一行人也在用餐近3小時之後才離開，在離開時，汪小菲更和莊鍶敏越走越近且並肩同行，最後更朝着酒店的方向走去，進而遭各界猜測一行人可能是要去「下一場」。 莊鍶敏更多圖輯