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娛樂
2025-05-16 17:09:12

汪小菲明天孖Mandy再婚 S媽盼前女婿愛惜子女：可憐的孩子

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汪小菲明天孖Mandy 再婚 S媽盼前女婿愛惜子女：可憐的孩子

汪小菲明天孖Mandy北京再婚。

48歲女星徐熙媛（大S20252月流感併發肺炎，不幸病逝日本。大S逝世剛過百日，S(黃春梅) 仍然籠罩在喪女的悲痛之中，不過，另一邊廂，大S的前夫汪小菲明天(17) 就將與現任妻子馬筱梅（Mandy）在北京補辦婚禮，S媽今日凌晨時分就在社交網傷感發文。

汪小菲明天將與Mandy補辦婚禮，S媽今日（16）凌晨時分就在社交網感觸發文，並慨嘆法律令她見不到孫兒：「喔對啦，今天是前女婿要結婚了，希望他們婚後能夠愛我的孫孫、熙媛用命生的孩子。可憐的孩子，沒了媽媽。沒經他們同意，近在咫尺我確不能看，什麼世界什麼法律？」S媽日前在母親節曾表示要停止掉眼淚，「我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會越來越好。」但似乎S媽還是未能走出傷痛，她今晨發文說︰「不知白天還是黑夜，打開窗簾外邊一片漆黑，一個星期要消失了，為什麼走不出來，是我不夠努力，我必須得把小女兒拉出來，我的女婿具也是要走出來！」網民都紛紛留言為S家打氣，不少人叫S媽不用迫自己堅強，並著她可以隨着時間的洗禮忘記悲傷。

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S媽帖文盼前女婿愛惜子女，並慨嘆法律令她見不到孫兒。

S媽帖文盼前女婿愛惜子女，並慨嘆法律令她見不到孫兒。

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