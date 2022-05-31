汪小菲是非多籮籬 台媒揭男方偷食兼推跌佗B大S

汪小菲自與大S(徐熙媛）離婚之後，是非一單接一單。日前除了指大S長期服食違禁藥，激到徐母開腔反擊。另外，汪小菲否認出軌引來台灣一名資深記者葛斯齊揚言要開直播踢爆男方講大話。葛斯齊在直播表示汪小菲在較早時間要求他不要曝光照片，並向他道歉，然而他已答應了大家，所以仍會在直播展示汪小菲偷食的照片。

汪小菲疑一腳踏多船？

葛斯齊續指汪小菲得知阻止不了，於是著他「保護那些無辜的女孩子」。他在直播中展示三幅照片，相中的女士的臉被打格處理。第一張照片是汪小菲與一名女士在卡拉OK房間擁吻，女方的手放在汪小菲下體位置。第二張照片見到汪小菲身在與大S位於北京的住所，但男方依偎著的女生並不是大S，這張照片亦見到有另一男子躺在梳化上，據知對方是汪小菲的司機。第三張照片則是攝於汪小菲的住所，他正想親一名女子。

葛斯齊稱自己手上有十多位疑與汪小菲有路的女士資料，有照片的就有5位，他指這5位女士與汪小菲搭上時，正與張穎穎拍拖。