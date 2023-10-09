汪小菲飛台灣與大S媽見面 自爆仍愛大S轉頭送禮俾莊思敏

汪小菲與大S徐熙媛離婚之後，雙方多次對簿公堂，儘管二人關係跌至冰點，但汪小菲與S媽仍保持良好關係。日前汪小菲趁十一黃金周假期，與父親汪璽到台灣旅行，順道跟S媽食飯聚舊，他更形容「我們都是其樂融融」。

口說愛大S轉頭向女主播送禮 汪小菲於今日凌晨跟大陸網紅連線直播，期間自爆對大S仍未忘情，更指具俊曄現在不在台北，大S身體不好需要人照顧，加上家人都愛跟他一起，重點是「不管怎麼樣，她是我前妻，不會放下她」，希望可以與大S復合。他在直播更透露大S最近確診了新冠肺炎，令他非常心痛。然而，汪小菲深情的背後，卻被網民發現他結束直播後，便到不到女網紅的直播讚好送禮物，就連近日被JPEX搞到一身蟻的莊鍶敏(原名莊思敏)都收到汪小菲的網上大禮。