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娛樂
2023-10-09 20:27:32

汪小菲飛台灣與大S媽見面 自爆仍愛大S轉頭送禮俾莊思敏

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汪小菲自爆至今仍很愛大S。

汪小菲與大S徐熙媛離婚之後，雙方多次對簿公堂，儘管二人關係跌至冰點，但汪小菲與S媽仍保持良好關係。日前汪小菲趁十一黃金周假期，與父親汪璽到台灣旅行，順道跟S媽食飯聚舊，他更形容「我們都是其樂融融」。

汪小菲與父親跟S媽一齊食台菜。

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口說愛大S轉頭向女主播送禮

汪小菲於今日凌晨跟大陸網紅連線直播，期間自爆對大S仍未忘情，更指具俊曄現在不在台北，大S身體不好需要人照顧，加上家人都愛跟他一起，重點是「不管怎麼樣，她是我前妻，不會放下她」，希望可以與大S復合。他在直播更透露大S最近確診了新冠肺炎，令他非常心痛。然而，汪小菲深情的背後，卻被網民發現他結束直播後，便到不到女網紅的直播讚好送禮物，就連近日被JPEX搞到一身蟻的莊鍶敏(原名莊思敏)都收到汪小菲的網上大禮。

大S經理人︰拒絕復婚

大S的經理人其後回覆傳媒稱︰「第一，汪小菲先生自離婚後數次私下向大S求復婚，均被明確拒絕；第二，大S與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出；第三，雖然雙方離婚了，S媽為了家人權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台，為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。最後，大S維權的信念很堅定，也相信司法可以還給自己公道，「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名捏造不實，企圖干擾法庭審理」。

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