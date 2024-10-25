汪明荃宣布Anson Lo任演唱會嘉賓 二人再次同框大跳《Make my day》舞步

早前，Anson Lo於社交平台驚喜上載與阿姐同框大跳其歌曲《Hey Hey OK!》舞蹈挑戰的影片，一眾網民紛紛留言大讚二人十分合拍、互動可愛，更有不少粉絲猜測 Anson Lo會否在阿姐11月的演唱會中以嘉賓身份亮相。今日，阿姐終於宣布已邀得Anson Lo擔任嘉賓，屆時二人更會合唱一首由Anson Lo親自揀選、阿姐的經典歌曲，令她不禁直呼：「好期待！」至於是哪一首歌，阿姐就表示要先賣個關子，保持神秘感。

談到阿姐對Anson Lo的第一印象，阿姐回想他曾偕同MIRROR幾位成員到她家中拜年，當時阿姐覺得他「好高大、好斯文、好成熟」，更分享一眾鏡仔「掃蕩」她家中蘿蔔糕的趣事。阿旦追問為何阿姐會選中Anson Lo擔任嘉賓，她便解釋因為新歌《Make my day》期望加入舞蹈元素，正好排舞師出身的Anson Lo出名「跳得」，所以一拍即合，互相為對方的新曲拍攝舞蹈挑戰，隨後便「打蛇隨棍上」 ，邀請這位年輕後輩在演唱會再度合作。

阿姐今日再於社交平台分享自己與Anson Lo挑戰《Make my day》 的舞蹈短片，見二人再度展現默契，令雙方粉絲更期待二人在演唱會上會擦出什麼新火花，而Anson Lo亦有在阿姐的帖文下留言表示：「多謝 Liza姐邀請 ，我哋跳得好齊！」