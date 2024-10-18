汪明荃撈亂Edan同Anson Lo 自揭MIRROR中最愛成員

現年77歲的汪明荃（Liza）將於11月舉行紅館演唱會，日前她為陳志雲YouTube頻道擔任嘉賓，除談到自己不會阻住年輕人上位，更提到新一代的歌手特別鍾意她。陳志雲表示如Edan（呂爵安）每年都會到阿姐家中拜年，阿姐則解釋Edan、Anson Lo 及Jeremy因與羅家英合作拍劇而結識：「呂爵安就同家英哥拍過特輯，佢哋一齊捱咗一個月定幾個禮拜，所以都幾friend，同埋有一個女仔叫Stephy，佢哋嗰陣拍緊一套劇叫排球唔知咩？咁佢住喺我附近，就約埋一齊玩。」

陳志雲續表示要發問一條好刁鑽的問題，「你一定答到，MIRROR 12子你最鍾意邊個？」汪明荃猶豫了一會，並慢慢說出︰「Anson…Lui…」陳志雲即大笑，並幫阿姐解圍説道：「即係你係『登神』囉，Edan加Anson囉！或者Edan Lo！阿姐快人快語。」阿姐驚覺自己說錯名後，即表示：「係Anson Lo，唔係Anson Lui！兩個囉即係」場面非常搞笑。其後，陳志雲追問阿姐有否留意Edan的感情事，「Edan前排有啲困惑，你有冇留意佢啲新聞？」，阿姐即謂︰「有！好似有個女仔嘛，嗰啲好閒啫，咁年青，又唔係有家室，有咩問題，我唔覺得有問題！」