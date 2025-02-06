汪明荃效力無綫53年未想過跳槽 亮相《友乜唔講得》爆羅家英一個壞習慣

阮兆祥、梅小惠、江欣燕合作拍攝TVB全新節目《友乜唔講得》，三人當年因《歡樂今宵》結緣，眨眼經已40載，今次再度拍檔自然充滿默契。《友乜唔講得》周日（9日）晚播出的第三集，請來TVB鎮台之寶汪明荃擔任嘉賓。予人感覺專業又嚴謹的阿姐，私下原來相當玩得，除了一出場就把玩身上的「荷花裝飾」，更與阮兆祥鬥「食字」。 談到阿姐，三人讚不絕口，除大談與阿姐第一次見面的感受及經歷，又搶住分享阿姐如何提攜及照顧後輩。小惠與欣欣於1997年曾與阿姐合作綜藝節目《電視大贏家》，小惠大爆當年阿姐主動幫她們爭取靚衫：「係你幫我哋同服裝講，我哋三個要一樣咁靚！」又指阿姐出動私家髮型師幫她和欣欣梳頭，相當暖心，欣欣亦感嘆謂：「我哋真係好感謝阿姐。」阿姐聞言即說：「好係大家㗎嘛，我哋要講團結！」阿姐又指當年與鄭少秋及林曉峰（阿Lo）一起主持綜藝節目時，已不斷叫監製給予阿Lo唱歌機會：「我嗰時成日要求監製畀佢唱啦，我話我可以同佢唱㗎，佢真係唱得好㗎…後尾佢喺內地紅咗，我幾戥佢開心呀。」

談到當年與阮兆祥、王祖藍、李思捷合作拍攝《荃加福祿壽》，阿姐坦言接拍前有猶豫：「佢哋話想要我帶一帶啲後生喎，我話我點帶呀，我唔係搞笑㗎喎，咁佢叫我一齊玩，我都當學吓嘢，試啲新嘢啦。」阮兆祥即大讚阿姐勇於跳出自己框框，嘗試不同造型，對此阿姐又再發揮專業本色謂：「每個人都要有啲貢獻㗎，我咪貢獻我所長咯！」談到拍攝期間的難忘事，阮兆祥指當年四人重現「四朵金花」經典時，看到阿姐眼濕濕煞是感觸，令眾人十分擔心，阿姐亦直指當時自己是「冇辦法錄落去」，阿姐說：「當時佢（阮兆祥）好似肥姐，王祖藍又係好似（張德蘭），唱歌時嘅郁動又全部都一樣…」阿姐邊說邊不斷讚嘆昔日好拍檔肥姐實在太叻，阿姐說：「幾尷尬嘅場面佢都兜得翻，仲要喺片場打滾咗幾十年。」阿姐又笑言曾遭小時候的欣宜批評英文叻但「Not that fluent（唔夠流利）」，相當搞笑。

冇問挖角價幾多錢 四人又談到當年電視圈的挖角潮，對此阿姐坦言曾遇上幾次被挖角機會，第一個機會在拍畢劇集《家變》後已出現，但阿姐不但每次都不為所動，而且就連挖角價也從來沒有過問：「冇問過幾多錢，唔係錢嘅問題。我覺得一個人最緊要搵一個適合嘅環境，喺TVB只係做好自己工作就夠，唔使靠關係，又唔使搵角色，我覺得TVB啱我咯，而且公司都好錫我。」對公司有著深厚感情的阿姐，還與三位主持大談昔日拍攝《千王之王》、《家變》及《京華春夢》等經典劇集的趣事，除了有謝賢因為謝霆鋒出世、在拍攝期間「話走就走」外，又大讚名導演杜琪峰，她說：「佢係將我個樣拍得最靚嘅導演。我覺得《京華春夢》係我代表作，因為拍得好靚呀。」阿姐在節目中還會大爆自己最不喜歡的家英哥的一個壞習慣，更無奈感嘆：「講咗好多次佢都唔改咁點吖？」到底家英哥有甚麼壞習慣令阿姐如此苦惱？

另外，今集三位主持還會分享最難忘的台慶表演，觀眾更會有幸目睹小惠於1990及1991年在台慶夜的高難度精彩表演。同時，阮兆祥原來之所以會提出如果小惠50歲前嫁唔出會娶她做妻子，起源亦是來自台慶表演。