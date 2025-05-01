汪明荃日本拍旅遊節目黑面？拍檔周奕瑋貼相為阿姐解畫揭真相

汪明荃（阿姐）近日與日本達人周奕瑋（Jarvis）到東京拍攝《帶阿姐看世界》。由於阿姐年青時曾到日本東京學跳舞，加上近年亦經常與羅家英結伴到日本旅行，要在這個地方為阿姐炮製驚喜，可謂難上加難。有見及此，Jarvis 刻意提早數天飛往東京Site Visit兼打點，希望能為阿姐送上驚喜。

日前，阿姐在社交網晒出多張到根津神社欣賞杜鵑花祭的照片，但就被網民指她面燶燶兼皺曬眉頭，似被逼影相，更有人留言指「阿姐塊面黑過熱咖啡」、「阿姐係咪太攰？」、「Lisa @ BLACKPINK Liza @ BLACKFACE 」等。



Jarvis及後即在社交網「補飛」貼出阿姐笑得非常燦爛的照片，並為她解畫表示：「阿姐係開心嘅，係有啲曬啫」相中見阿姐掀起自己的裙，大攞甫士，笑容燦爛，另一張更翹住Jarvis合照，相信主要都是因為天氣影響，而令阿姐被誤會「黑面」。