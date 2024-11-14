汪明荃無懼「桃芝」襲港 孖Anson Lo 錄音室練歌

打風前夕綵排

阿姐前晚在社交網貼出和Kelly及趙增熹綵排的合照，她表示：「好多年未見Kelly，仍然keep 得好好，豐彩依然，大家沒有合作十多年。，見到面非常開心，多謝 Kelly 擔任演唱會嘉賓。」 到昨日，她更無懼風球襲港，與Anson Lo 及林家謙繼續落力綵排，阿姐在社交網分享與兩位男神的合照，並寫道：「13/11/2024 打風前夕錄音室好熱鬧，Liza繼續排歌，幾位嘉賓也先後來到參于工作，有Ansonlht，林家謙、還有老板蕭潮順，陳太Florence 前來探班，為我們打氣！接下來幾天就會與Sunny Wong老師排舞蹈了。」一眾神徒（粉絲的稱）都紛紛留言表示期待阿姐與Anson Lo 在舞台上擦出火花。