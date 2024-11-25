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娛樂
2024-11-25 11:00:00

汪明荃紅館演唱會｜盧瀚霆相隔兩年多再踏紅館舞台 視為人生里程碑：百般感受在心頭(有片)

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Anson Lo於後台與汪阿姐和家英哥合照。

Anson Lo於後台與汪阿姐和家英哥合照。

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汪明荃於紅館舉行的一連兩場《阿姐汪明荃演唱會2024》昨晚(24)已圓滿結束，繼頭場請來陳慧琳和林家謙擔任表演嘉賓，尾場則相隔逾兩年，再次跟上紅館舞台的盧瀚霆(Anson Lo)，以及早前因病失聲的容祖兒(Joey)和楊千嬅。前特首林鄭月娥亦是座上客。

Anson Lo於後台與家英哥擺《Hey Hey OK！》的招牌手勢合照。 Anson Lo擔任汪明荃紅館演唱會嘉賓，跳唱《Hey Hey OK！》。 Anson Lo擔任汪明荃紅館演唱會嘉賓，跳唱《Hey Hey OK！》。 Anson Lo擔任汪明荃紅館演唱會嘉賓，合唱《迷人Pink Lady》時一度單膝下跪。

教主選唱《紫釵恨》 單膝跪合唱《迷人Pink Lady

Anson Lo與汪阿姐合唱《紫釵恨》後，汪阿姐笑言兩人其實不算相熟，「但你食過我煮嘅嘢。」教主笑指\每年起碼見一次，就是農曆年與呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)等往汪阿姐和家英哥家中拜年，他笑言最喜歡阿姐親手製作的蘿蔔糕、上海糉和飲湯等，每次都吃得很飽足。他自言要向汪阿姐學習，希望每天努力盡本份，不讓支持自己的粉絲觀眾和神徒失望。汪阿姐大爆原來《紫釵恨》是Anson Lo親自選唱，他解釋這是汪阿的經典之一，「好有女人味、很有風情、很典雅高貴，背負很多感情的歌。」接著兩人再合唱《迷人Pink Lady》，其間更突然單膝下跪，嚇得汪阿姐不懂反應，迅速扶他起身。他形容今次是人生里程碑，能夠再次踏足紅館舞台，獲全家來捧場，重申熱愛舞台表演，接著獨自跳唱《Hey Hey OK！》。

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Anson Lo在社交平台上載多相在後台準備出場的照片。 Anson Lo在社交平台上載多相在後台準備出場的照片，從鏡子反照，可見有花姐陪伴。 Anson Lo在社交平台上載多相在後台準備出場的照片，從鏡子反照，可見花姐陪伴。 Anson Lo在社交平台上載在後台準備出場的短片，要深呼吸和拍拍心口，紓緩緊張情緒。 Anson Lo在社交平台上載在後台準備出場的短片，要深呼吸和拍拍心口，紓緩緊張情緒。

承諾努力 珍惜神徒

完騷後，Anson Lo在社交平台分享多張靚相和表演片段，以及在準備出場、緊張深呼吸、拍拍心口紓緩情緒的片段，經理人花姐亦陪伴有旁。自2022年MIRROR紅館演唱會意外後，相隔逾兩年，再次踏足紅館舞台，擔任前輩演唱會的嘉賓，別具意義，他寫道：「感謝汪阿姐邀請我作為演唱會嘉賓讓我能夠再次站在這個舞台上為大家表演，你總是這麼專業、這麼能幹、這麼貼心萬分感激和敬佩後台合照時你向我說：你要繼續努力！還有，神徒真的好有愛、好有禮貌秩序和好有組織能力，你要好好珍惜他們啊！放心！我一定會繼續加油和好好疼錫神徒的，今天晚上絕對是人生的里程碑之一，百般的感受在心頭，感謝每一位支持的你，除了感恩，還是感恩。很感激有呀姐你和家英哥一直的愛錫和教導，我們拜年再見吧。」

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