汪明荃紅館演唱會｜盧瀚霆相隔兩年多再踏紅館舞台 視為人生里程碑：百般感受在心頭(有片)

Anson Lo於後台與汪阿姐和家英哥合照。

汪明荃於紅館舉行的一連兩場《阿姐•汪明荃演唱會2024》昨晚(24日)已圓滿結束，繼頭場請來陳慧琳和林家謙擔任表演嘉賓，尾場則相隔逾兩年，再次跟上紅館舞台的盧瀚霆(Anson Lo)，以及早前因病失聲的容祖兒(Joey)和楊千嬅。前特首林鄭月娥亦是座上客。

教主選唱 《紫釵恨》 單膝跪合唱《迷人 Pink Lady 》 Anson Lo與汪阿姐合唱《紫釵恨》後，汪阿姐笑言兩人其實不算相熟，「但你食過我煮嘅嘢。」教主笑指\每年起碼見一次，就是農曆年與呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)等往汪阿姐和家英哥家中拜年，他笑言最喜歡阿姐親手製作的蘿蔔糕、上海糉和飲湯等，每次都吃得很飽足。他自言要向汪阿姐學習，希望每天努力盡本份，不讓支持自己的粉絲觀眾和神徒失望。汪阿姐大爆原來《紫釵恨》是Anson Lo親自選唱，他解釋這是汪阿的經典之一，「好有女人味、很有風情、很典雅高貴，背負很多感情的歌。」接著兩人再合唱《迷人Pink Lady》，其間更突然單膝下跪，嚇得汪阿姐不懂反應，迅速扶他起身。他形容今次是人生里程碑，能夠再次踏足紅館舞台，獲全家來捧場，重申熱愛舞台表演，接著獨自跳唱《Hey Hey OK！》。

承諾努力 珍惜神徒 完騷後，Anson Lo在社交平台分享多張靚相和表演片段，以及在準備出場、緊張深呼吸、拍拍心口紓緩情緒的片段，經理人花姐亦陪伴有旁。自2022年MIRROR紅館演唱會意外後，相隔逾兩年，再次踏足紅館舞台，擔任前輩演唱會的嘉賓，別具意義，他寫道：「感謝汪阿姐邀請我作為演唱會嘉賓，讓我能夠再次站在這個舞台上為大家表演，你總是這麼專業、這麼能幹、這麼貼心萬分感激和敬佩。後台合照時你向我說：『你要繼續努力！還有，神徒真的好有愛、好有禮貌秩序和好有組織能力，你要好好珍惜他們啊！』放心！我一定會繼續加油和好好疼錫神徒的，今天晚上絕對是人生的里程碑之一，百般的感受在心頭，感謝每一位支持的你，除了感恩，還是感恩。很感激有呀姐你和家英哥一直的愛錫和教導，我們拜年再見吧。」