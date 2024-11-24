汪明荃紅館騷華麗登場 林家謙驚喜唱《迷人Pink Lady》

一連兩場「阿姐•汪明荃演唱會2024」昨晚(23日)在紅館舉行首場演出，陳慧琳和林家謙任表演嘉賓。演唱會以不同顏色的珠寶劃分演出部分，阿姐首以金色造型唱出《閃爍登場》和《迷人Pink Lady》，之後一身寶石紅展開第2部分，一口氣唱了《銀河》、《華麗轉身》和《傾城之戀》。她說：「今次演唱會花咗好多心思，仲特登搵人寫新歌做演唱會嘅主題曲。今次就請Wyman黃偉文填詞，同埋一位音樂才子作曲，佢就係《Make my day》嘅作曲人林家謙。」



家謙唱《迷人 Pink Lady 》 阿姐和家謙合唱《用愛將心偷》後，阿姐回後台，家謙說：「今日揀咗一隻阿姐嘅歌翻唱，呢隻歌大家都應該聽過，不過我估未聽過男仔唱，首歌我好鍾意，因為好好聽，同埋我唔開心嗰陣，聽完首歌就會變返好開心，希望大家聽完我唱都會好開心，送俾大家《迷人Pink Lady》」。家謙唱完，阿姐出場，唱出《家變》、《四季情》。



18 年前合作 之後，阿姐以一句「她既是一位天后，也是一位女神」來介紹，第2位嘉賓陳慧琳出場。Kelly出場即讚：「妳好靚。」阿姐說：「我同Kelly只係合作過一次，錄過一隻歌，係18年前嘅事。」Kelly說：「呢首歌叫《自由女神》，講嘅係單身，18年前我同阿姐都係單身。」兩人合唱後，Kelly再唱《對你太在乎》。Encore環節，阿姐唱出《熱咖啡》，最後以黃偉文、林家謙合作的《Make my day》作首場完結。