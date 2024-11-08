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娛樂
2024-11-08 12:29:59

汪明荃自爆家中乳名叫「小妹」 謝安琪還原「有冇人叫你做阿荃」終極真相

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謝安琪向阿姐表白對她的經典《熱咖啡》演出好迷戀。

謝安琪向阿姐表白對她的經典《熱咖啡》演出好迷戀。

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汪明荃（Liza姐）將於今個月2324日假紅館舉行兩場《阿姐汪明荃演唱會2024》，繼早前她邀請Anson Lo與她大跳演唱會主題曲《Make my day 後，日前，她再孖謝安琪（Kay）合體挑戰歌曲舞步。 

阿姐的演唱會進入倒數階段，近日有網民翻出Kay曾在森美的一個節目訪問中，憶述當年她大膽問阿姐「有冇人叫你做阿荃？」的搞笑對話。日前，阿姐在社交網分享與Kay大跳《Make my day 的短片，片中見二人跳得非常有默契，阿姐更鬼馬寫道：「無人嗌我阿荃㗎啵！嗌我Liza啦！」Kay 即留言回覆：「我地呢個組合叫做"荃盛時琪」。 

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昨日（7日）Kay亦在社交網分享與阿姐跳舞的花絮片段，片中見Kay在準備跳舞前興奮得手舞足蹈，更還原「有冇人叫你做阿荃」的來龍去脈終極真相。Kay表示當年在一個活動上與Liza姐傾偈：「之後我問你『阿姐，你屋企人 最親切嗰啲會唔會叫你做阿荃或荃荃』跟住你真係有諗咗一陣， 答我話『冇呀！』」片中，阿姐更自爆屋企個名叫「小妹」，二人對話相當搞笑，Kay更即席向阿姐表白對她的經典《熱咖啡》演出好迷戀，最後，Kay 寫道：「祝我嘅熱咖啡女神荃荃 汪阿姐演唱會大成功 。」

阿姐自爆家中乳名叫「小妹」。 謝安琪還原「有冇人叫你做阿荃」終極真相。 阿姐與Kay大跳《Make my day》 的舞步。 二人表現相當有默契。

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