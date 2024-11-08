汪明荃自爆家中乳名叫「小妹」 謝安琪還原「有冇人叫你做阿荃」終極真相

汪明荃（Liza姐）將於今個月23及24日假紅館舉行兩場《阿姐‧汪明荃演唱會2024》，繼早前她邀請Anson Lo與她大跳演唱會主題曲《Make my day》 後，日前，她再孖謝安琪（Kay）合體挑戰歌曲舞步。

阿姐的演唱會進入倒數階段，近日有網民翻出Kay曾在森美的一個節目訪問中，憶述當年她大膽問阿姐「有冇人叫你做阿荃？」的搞笑對話。日前，阿姐在社交網分享與Kay大跳《Make my day》 的短片，片中見二人跳得非常有默契，阿姐更鬼馬寫道：「無人嗌我阿荃㗎啵！嗌我Liza啦！」Kay 即留言回覆：「我地呢個組合叫做"荃盛時琪” 」。