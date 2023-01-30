汪明荃認與MIRROR有緣份但難合作 炮製多款美食招呼三子

汪明荃今日以八和主席身份主持《八和會館癸卯年新春團拜午宴》，出席的除了有羅家英、謝雪心及多位粵劇戲曲人士外，還有特首李家超及前特首梁振英到場支持。阿姐表示，今次事隔3年再搞春茗大感興奮。提到八和會館成立70周年，她稱與外國學校簽了交流計劃，5月會組團到大陸及星馬地方交流。問到會否繼續擔任主席，她坦言已做了廿年主席，也做了一些成績，是時候交給其他人做，自己想抽出時間做喜歡的事，又認為有些事交由其他人做或會更好。

難與MIRROR合作

阿姐表示今個農曆新年留港與親友拜年，談到MIRROR三子呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)及李駿傑(Jeremy)到她家拜年兼合奏，她說︰「佢哋唔識唱《歡樂年年》，只識唱《迎春花》。佢哋玩啫！(可以一齊搞演唱會？)冇諗過喎，大家喺唔同台。」她指家英哥是大細路，加上他曾與Edan合作，所以很相熟，坦言大家很有緣份，並讚MIRROR幾位後生仔很乖。她透露當日親自炮製了上海糉、雲吞、花旗參煲雞湯、蘿蔔糕招呼三子，強調自己絕無偏心，個個來到她的家也是一樣。

提到契女謝婷婷回港探親，阿姐表示曾與契女見面，並大讚婷婷的女兒長得很漂亮，腳很長，長得似媽媽，很生性及有禮。