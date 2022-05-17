沈殷怡自爆被Jeremy迷倒 識做家務嘅男仔好charm

ViuTV女神沈殷怡(Shirley)早前跟「米露迪」，接受蝦頭(楊詩敏)和連詩雅的網上節目《絲打圍爐》訪問，討論「戀人未滿，友達以上」的話題，其間玩遊戲回答問題，當Shirley要回答「圈中最為吸引你的異性朋友」時，27歲的Shirley突然害羞起來，「如果有follow IG算唔算朋友？因為我好想講一個⋯⋯ MIRROR 嘅 Jeremy(李駿傑)，我覺得好正。」

讚 Jeremy 有養貓有愛心 蝦頭隨即追大家是否朋友？Shirley答道：「都會打招呼，同一個地方學唱歌，就咁樣啦，冇啦。」蝦頭與米露迪紛紛獻計，鼓勵Shirley主動出擊，米露迪叫她讚Jeremy身形健碩了，並示範摸他的手臂，Shirley即嬌嗲大叫，Jeremy唔係行呢個路線，但我仲係好愛佢。」Shirley親解冧爆Jeremy的原因，「之前睇佢工作，佢好認真、又有養貓，又識做家務，我覺得好charm嘅一個男仔，係會識得做家務，或者打理自己嘅生活，又有養貓好有愛心，呢啲各種各種……就會好欣賞佢。」