沈殿霞77歲冥壽｜細數肥姐鮮為人知7件事 揭發患癌源於狄波拉一煲咖喱魚頭

今日係肥姐沈殿霞77歲生忌。肥姐雖然已經離世14年，但係佢嘅招牌髮型、眼鏡同響亮笑聲，仍長留觀眾心中。連搜尋器Google都喺首頁換上肥姐圖像！一齊數下肥姐七件軼事懷緬港人開心果。

導演搵好肉童星 肥姐試鏡「走人」入行

肥姐1960年以12歲之齡入行，機緣係當時邵氏開拍電影《一樹桃花千朵紅》，導演岳楓想搵一對肥仔肥妹參演，於是舉行試鏡。肥姐憶述當時有過百位「重磅」小朋友同場，自己起初以為無望，點知居然入到第二輪。當時導演要求肥姐做一場戲，係要佢做功課期間聽到有老鼠嘅反應。童年肥姐演呢段戲嘅時候，覺得導演刮枱底模擬老鼠走動嘅聲音好煩，竟然擲筆走人，結果反而被相中，因而展開銀色旅途。

肥姐為香港第一代女團成員

七十年代TVB安排肥姐同王愛明、張德蘭同「阿姐」汪明荃組成「四朵金花」，可以話係香港女團鼻祖。其實肥姐都曾經係唔同團體成員，70年代同過羅文組成「情侶合唱團」，並且喺東南亞走紅經常登台。再早期就同鄧光榮、林青霞舊愛秦祥林等人以「銀色鼠隊」出道，肥姐係唯一女成員兼「忙內」，受一眾哥哥愛護。肥姐追思會上，鄧光榮喺台上聲討鄭少秋，或多或少都因為兄妹情深。

肥姐為第2位紅隧乘客 邊個爬佢頭？

50年前8月2日，香港第一條過海隧道紅磡海底隧道落成通車。當時嘅儀式上，由時任港督麥理浩剪綵，而「首位」坐車過海嘅乘客，本應係當時影視界都吃得開嘅肥姐，但由於攝影師要喺肥姐坐嘅老爺車前頭拍攝，結果肥姐成為「第二人」，攝影師反而成為首位坐車過海市民。

肥姐搵瘦身公司幫欣宜減肥

肥姐錫欣宜係人都知，唔少人都記得欣宜二十出頭嗰陣曾經係瘦身代言人，原來成件事係由肥姐一手促成。欣宜受訪時提到，未減肥前試過同好朋友行街shopping時，只係得個睇字，甚至要叫朋友試身著俾佢睇當買咗，因為鋪頭啲衫根本冇佢size。欣宜因此同肥姐提出要減肥，向來想個女瘦啲嘅肥姐相當開心，立即搵瘦身公司幫手，仲親自試做瘦身儀器。肥姐仲話欣宜細個睇中件衫冇size的話，肥姐會一次過買2件，再叫設計師將2件衫車埋成為一件，勁錫個女！

陪未成名嘅Wyman傾偈 《女神》報恩谷起欣宜

欣宜成名作《女神》係由Wyman黃偉文填詞，頒獎禮上阿Y提到《女神》係籌備咗廿年嘅報恩。Wyman話入行初期以DJ身分參加電視遊戲節目，冇人識又怕醜，所以自己匿埋一角等埋位，期間肥姐過嚟同佢傾偈，問Wyman套衫喺邊度買，由此傾咗一陣時裝經。Wyman事後覺得肥姐未必係對時裝好有興趣，只係見佢冇人理先至搭訕，於是下定決心要還呢個人情，「就算還唔到畀佢，還畀佢家人都好」。肥姐一句問候，為女兒種下一首金曲嘅因緣。

同鄭少秋因為一封分手信開始

肥姐前夫鄭少秋風流倜儻，佢地交往係因為一封信。多年前鄭少秋仲同森森拍拖，但係森森決定分手，就托同鄭少秋一齊出埠拍戲嘅肥姐，將信交俾秋官。「被分手」嘅秋官十分失落，肥姐擔心佢有事，於是就同同片演員一齊收工後搵秋官食飯散心，相處過後對秋官為人改觀，兩個人亦日久生情。

一煲咖喱魚頭發現患病

肥姐患病時曾經感謝好友狄波拉，令佢發現身體有毛病，而源頭竟然係一煲咖喱魚頭。肥姐有次去拉姑屋企食飯，拉姑整咗拿手嘅咖喱魚頭煲，點知食完之後肥姐返到屋企嘔吐大作，去睇醫生做檢查先發現原來有腫瘤。不過拉姑反而因此相當自責，仲話「早知唔畀佢食」。

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