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娛樂
2022-07-21 14:00:26

沈殿霞77歲冥壽｜Google首頁現肥姐插畫 欣宜IG貼嬰兒照紀念

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7月21日是肥姐的生忌。

7月21日是肥姐的生忌。

今日是已故藝人沈殿霞(肥姐)77歲冥壽，Google首頁的Google Doodle，特別加插了肥姐的插畫，用來紀念她的冥壽。欣宜在IG限時動態分享Google的頁面，以英文留言道︰「生日快樂，我的女神！多謝Google紀念我的媽媽。」同時她也貼出仍是嬰兒時的她，在肥姐懷中的照片作紀念。

Google搜尋頁面會見到肥姐的插畫。 Google搜尋頁面會見到肥姐的插畫。 欣宜在IG分享Google首面。 欣宜分享與肥姐的合照。 肥姐與欣宜。 肥姐與欣宜。

肥姐由童星入行

肥姐的笑聲、招牌髮型及眼鏡成為她的標誌，人人稱她為「開心果」。肥姐於58年隨父母從上海移居到香港，於60年成為電影《一樹桃花千朵紅》的童星，自始展開其演藝生涯。她參與無數電視和電影演出，令人最印象深刻的有《七十二家房客》扮演上海婆，以及與董標扮演夫妻弄出不少笑料的《富貴逼人》系列。另外，她擔任《歡樂金宵》主持工作，與汪明荃王愛明張德蘭組成「四朵金花」，她也是無綫兒歌頒獎禮的台柱司儀。

與鄭少秋婚姻維持僅3年

肥姐與鄭少秋於8515日在加拿大結婚，87年誕下欣宜，但秋官於86年與婚前的緋聞女友官晶華來往甚密。其後肥姐於88年提出離婚，此時欣宜才8個月大，而秋官於一年後與官晶華結婚，並育有兩女。

肥姐表演踩雞蛋。 肥姐與汪明荃、王愛明及張德蘭組成「四朵金花」。 肥姐與秋官離婚後，仍不時在公開場合碰頭。 1972年紅磡海底隧道通車，沈殿霞乘坐一輛老爺車駛過隧道，成全港盛事。 肥姐是多個大騷的司儀。 肥姐是多個大騷的司儀。 肥姐與盧大偉上演天鵝湖成經典畫面。 肥姐(左二)在《七十二家房客》演上海婆令人留下深刻印象。 肥姐與董標演的《富貴逼人》系列大受歡迎。 肥姐與董標演的《富貴逼人》系列大受歡迎。 肥姐因為盧海鵬扮欣宜，搞到她當場失禁。 肥姐與秋官離婚後，仍不時在公開場合碰頭。

肥姐患病離開無綫

肥姐長期患有高血壓及糖尿病，06年她以健康理由暫停所有工作，離開效力多年的無綫。她於8月接受通膽管手術，但手術後出現併發症，其後更發現患上末期肝癌，病情反覆。期間，她多次因暈倒及身體出問題而送院治療，當時引來多間傳媒爭相採訪，甚至有記者衝入醫院拍攝。肥姐在患病期間，數度公開亮相，嘗試用行動證明自己沒有問題，當中包括出席07年的《萬千星輝頒獎典禮》，並坐輪椅上台領取「萬千光輝演藝大獎」的榮譽大獎，這次亦是沈殿霞在患病一年多以來，首次在螢幕上的正式場合亮相。

肥姐患病之後，整個人消瘦，皮膚也變得枯黃。 肥姐於07年11月亮相《萬千星輝頒獎典禮》，並獲頒「萬千光輝演藝大獎」的榮譽大獎。 肥姐接受魯豫訪問，並宣布退出演藝圈。 肥姐多次用行動證明自己健康非外界想像中差。 肥姐最後一次在大螢幕上出現。

肥姐離世震驚華人圈

肥姐於08219日不敵癌魔病逝，終年62歲。時任香港行政長官曾蔭權對沈殿霞的逝世感到難過，指她雖然被病魔纏擾，但她的堅毅意志代表了香港人尊敬的精神。沈殿霞是香港人的開心果，她的笑聲陪伴香港人成長，帶給香港人許多歡樂。香港紅館因肥姐離世，首次用作追思用途，之後亦沒有第二次。

肥姐的遺體由欣宜及親友移送回加拿大溫哥華安葬，由於肥姐生前對演藝圈及當地華人圈貢獻甚多，市政府宣布將61日定為「肥肥日」（Ms. Fei Fei Day），用作紀念肥姐。當時市長蘇利文親自到市議會，宣讀對沈殿霞的褒揚狀，並把褒揚狀授予其女兒欣宜

溫哥華政府將6月1日定為肥肥日。 肥姐在加拿上安葬，當時墳場擺滿親友致送的花圈。 紅館首次用作追思用途。
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