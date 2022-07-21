沈殿霞77歲冥壽｜Google首頁現肥姐插畫 欣宜IG貼嬰兒照紀念

今日是已故藝人沈殿霞(肥姐)的77歲冥壽，Google首頁的Google Doodle，特別加插了肥姐的插畫，用來紀念她的冥壽。欣宜在IG限時動態分享Google的頁面，以英文留言道︰「生日快樂，我的女神！多謝Google紀念我的媽媽。」同時她也貼出仍是嬰兒時的她，在肥姐懷中的照片作紀念。

肥姐由童星入行 肥姐的笑聲、招牌髮型及眼鏡成為她的標誌，人人稱她為「開心果」。肥姐於58年隨父母從上海移居到香港，於60年成為電影《一樹桃花千朵紅》的童星，自始展開其演藝生涯。她參與無數電視和電影演出，令人最印象深刻的有《七十二家房客》扮演上海婆，以及與董標扮演夫妻弄出不少笑料的《富貴逼人》系列。另外，她擔任《歡樂金宵》主持工作，與汪明荃、王愛明及張德蘭組成「四朵金花」，她也是無綫兒歌頒獎禮的台柱司儀。 與鄭少秋婚姻維持僅3年 肥姐與鄭少秋於85年1月5日在加拿大結婚，87年誕下欣宜，但秋官於86年與婚前的緋聞女友官晶華來往甚密。其後肥姐於88年提出離婚，此時欣宜才8個月大，而秋官於一年後與官晶華結婚，並育有兩女。

肥姐患病離開無綫 肥姐長期患有高血壓及糖尿病，06年她以健康理由暫停所有工作，離開效力多年的無綫。她於8月接受通膽管手術，但手術後出現併發症，其後更發現患上末期肝癌，病情反覆。期間，她多次因暈倒及身體出問題而送院治療，當時引來多間傳媒爭相採訪，甚至有記者衝入醫院拍攝。肥姐在患病期間，數度公開亮相，嘗試用行動證明自己沒有問題，當中包括出席07年的《萬千星輝頒獎典禮》，並坐輪椅上台領取「萬千光輝演藝大獎」的榮譽大獎，這次亦是沈殿霞在患病一年多以來，首次在螢幕上的正式場合亮相。