dadblk2 madblk2
娛樂
2025-10-25 10:25:58

沈震軒傳欠債有回應 自爆計劃好向陳欣妍求婚

沈震軒與陳欣妍快將好事近。（林俊源攝）

沈震軒、陳欣妍結伴出席老闆楊受成與太太陸小曼結婚40周年晚宴。沈震軒表示自己也要向老闆請教夫妻之道，保持恩愛，他續稱有次跟老闆及太太出trip，發現老闆很會讓太太。

問到老闆有沒有催二人結婚，陳欣妍驚爆：「我哋搵個吉日」，此時在旁的沈震軒不停笑，而陳欣妍再謂：「搵個吉日求婚。」沈震軒會考慮去一個好靚的地方求婚，並表示已準備很久，至於是否今年成事，就大耍太極。

沈震軒與陳欣妍快將好事近。（林俊源攝）

被指欠債纍纍

提到他被傳欠債，沈震軒說：「呢個年代有邊個唔等錢使？（你住千尺豪宅又有健身室）我而家做緊製作，你都見我有做生意，搵多啲錢梗係最好啦！」陳欣妍指沈震軒拍很多片，很需要製作費。

沈震軒指自己拍攝很揼本，「行內人都有問我用幾多budget去做呢件事，我身邊啲人都叫我控制住，你見我健身室都好抌本，唯有搵多啲錢。（回到本未？）未。」

沈震軒表示已準備了求婚計劃。（林俊源攝）

計劃好一齊「死」

他坦言游學修非常叻，因為拍《墨魚遊戲》出動了很多人，自己當然希望日後有資金搞大製作。他又提到當時在現場見到近百來自不同界別的人，心情非常興奮！他說：「作為一個製作人，係會好感動；作為玩嗰個，見到成件事都好開心。佢哋肯揼錢去做呢件事係好難得。」

提到二人在遊戲中一齊死，他們表示係好事，不用互相等大家。沈震軒非常坦白說：「如果我就嚟死，我都會整死佢先。（係咪驚等好耐？）第一覺得等好耐，第二覺得佢哋都唔想分開我哋兩個，一係就整死我哋兩個，一係就我哋一齊晉級。」問到是否其他couple同樣處理手法，他們表示只是恰巧而已。

