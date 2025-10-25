沈震軒傳欠債有回應 自爆計劃好向陳欣妍求婚

沈震軒、陳欣妍結伴出席老闆楊受成與太太陸小曼結婚40周年晚宴。沈震軒表示自己也要向老闆請教夫妻之道，保持恩愛，他續稱有次跟老闆及太太出trip，發現老闆很會讓太太。 問到老闆有沒有催二人結婚，陳欣妍驚爆：「我哋搵個吉日」，此時在旁的沈震軒不停笑，而陳欣妍再謂：「搵個吉日求婚。」沈震軒會考慮去一個好靚的地方求婚，並表示已準備很久，至於是否今年成事，就大耍太極。

被指欠債纍纍 提到他被傳欠債，沈震軒說：「呢個年代有邊個唔等錢使？（你住千尺豪宅又有健身室）我而家做緊製作，你都見我有做生意，搵多啲錢梗係最好啦！」陳欣妍指沈震軒拍很多片，很需要製作費。 沈震軒指自己拍攝很揼本，「行內人都有問我用幾多budget去做呢件事，我身邊啲人都叫我控制住，你見我健身室都好抌本，唯有搵多啲錢。（回到本未？）未。」