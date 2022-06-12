沈震軒參與回歸節目遭網民圍攻 長文回應︰娛樂不應該扯上政治

隨住7月1日將至，不同的回歸節目陸逐推出，多位藝人亦在個人平台宣傳自己有份參與的回歸作品。近年事業重心放在大陸的沈震軒在IG先後分享了回歸廣播劇《香江兄弟》的海報及回歸劇《獅子山下的故事》截圖，有不少支持他的粉絲表示失望，留言稱「unfollow」，而沈震軒則回應說︰「我只是一個演員/歌手，不談政治。如果你是一直以來支持我的觀眾粉絲。一定會了解我無論任何工作，大小角色。我也是會全力做好我的表演藝術的表演者。這便是我看重的專業。」

感慨演藝工作愈來愈困難

沈震軒其後上載操肌照，長文回應網民指他「跪低」的言論，他認為「娛樂不應該扯上政治」，而過去一直堅守住「在沉默中努力，讓成功自己發聲」的宗旨，因此認為有必要「傳達自己真正想傳達的正確信息給大家。」他強調自己一直熱衷娛樂事業，尤其迷戀戲劇世界，但對現時娛樂不時與政治掛勾感到無奈。

他寫道︰「可惜的是現在世界各地也讓政治滲透在每一個角落。東方國家不用我多說大家也明白。現在連西方國家就像連我喜歡的Marvel, Disney也逐漸變得『政治正確』大於戲劇創作本身，所以表演藝術者的工作在現今社會變得越來越難。難不在於在螢幕前演戲，難是在於如何演好螢幕下的那一場戲，在香港尤其嚴重。我不知道那一天我會真正覺得厭倦而離開表演行業。但我希望在我仍在積極地從事我的演藝工作的期間，能遇到真正的知音人們和真正的觀眾們。」