沈震軒聖誕收大禮 陳欣妍surprise豪送百萬新車

Shirley坦言二人拍拖六年以來，她都沒有送過任何合男友心水的禮物，不過她最近發現Sammy有時會說自己的車好像有點舊，於是Shirley靈機一觸，覺得終於找到適合的時機送上大驚喜，「It's my show time！」當Sammy走進車行時，閘門緩緩升起，站在閘後及新車旁的Shirley大嗌：「Surprise！」這是Sammy不斷望前望後並露出傻笑，似乎仍未知發生甚麼事，Shirley即時開估，「恭喜沈生喜迎新車！」

Sammy頓時不知所措、難以置信兼搲晒頭，然後便說：「而家冇晒演員㗎啦，全部都係演員。」因為原來Shirley一早跟Sammy身邊的工作人員夾好，假裝在車行有拍攝工作，然後騙他到車行，Shirley更謂連車行人員也夾好，Sammy便向車行人貝確認，「所以架車係冇問題嘅？」

隨後Sammy只是一直笑着，Shirley立即表情解說：「因為佢為人比較慢熱，其實內心應該係非常之激動，同埋佢會一路好尷尬如果你哋zoom近佢，佢唔鍾意俾人見到自己被surprise個樣。」Sammy亦表開心，「但我個小心臟承受唔到好多次，哈哈。我個狀態好難形容，因為我啱啱連續開工，冇覺瞓，今日好攰，又要繼續工作，點知突然間話俾我聽唔係工作呀，今日係攞車！」