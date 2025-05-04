沉默的審判｜王淨分飾4角橫跨30年 《周處除三害》導演黃精甫被嘲國語超爛(有片)

(左起)林敬倫、周采詩、賈靜雯、王淨、曾珮瑜、張翰和李銘忠，出席《沉默的審判》記者會。(娛樂組攝)

《周處除三害》導演黃精甫、「三害」阮經天(小天)、袁富華和陳以文，以及女主角王淨再度攜手的新作《沉默的審判》，昨日(3日)下午在台北舉行發布會，王淨、賈靜雯、葉全真、曾珮瑜、林敬倫、周采詩、張翰於記者會後，接受《am730》訪問。

王淨和賈靜雯有距離感

王淨和賈靜雯繼《瀑布》後再度合作，賈靜雯表示，要抺掉之前演母女印象，「我演的心理醫生，把頭髮剪短，男性的眼神和肢體動作，跟王淨的互動，跟《瀑布》完全不一樣。」王淨補充說，今次兩人的關係會有多一點距離感，很榮幸跟厲害的演員合作。談到今次一人分裂4角，王淨坦言，「起初有點擔心，擔心自己有沒有辦法勝任這角色，隨著看不斷看劇本，自己找老師上課，好像沒這麼困難，就是隨著情緒當下，或者前一天告訴自己：『明天陳默要上班囉，如果你真存在的話，希望你可以陪著我把今天故事說完。』」

王淨在《周處除三害》中有超大尺度演出，問到今次可會更大膽時，她笑言沒這次會穿很多衣服：「但今次要從16歲演到46歲，所以也有在造型上跟造型老師討論說要做甚麼樣的造型，可以把現在27歲的王淨去掉一點。」