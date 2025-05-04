沉默的審判｜阮經天心路與角色重壘 宋芸樺跳唱《跳舞街》成一輩子噩夢(有片)

《周處除三害》導演黃精甫、「三害」阮經天(小天)、袁富華和陳以文，以及女主角王淨再度攜手的新作《沉默的審判》，昨日(3日)下午在台北舉行發布會，阮經天、宋芸樺、袁富華、陳以文、薛仕凌、謝欣穎和劉子銓等在記者會後，接受《am730》訪問。

聽 《跳舞街》有PTSD 新加盟的宋芸樺在劇中演演陳以文和葉全真的女兒，哥哥是薛仕凌。談到最大挑戰時，她憶述，「導演某天突然來跟我我說，明天我們來唱首粤語歌吧，就是令我滿頭大汗，因為我的粤語不是太好，然後要我學一首完整3分鐘的粤語歌，他還要求我跳舞。」她笑言導演給她很多挑戰，「很過癮，但很困難。」原來這歌是陳慧嫻的《跳舞街》，她更即席哼唱了幾句，「差一分鐘，天就黑晒，毋須急於講突成敗。」並隨著拍子擺動身體，逗得坐在旁邊的阮經文掩嘴大笑，即拍手叫好，她笑言，「這首歌是我一輩子的噩夢，聽到我就有PTSD。」

挑戰從影最大尺度 宋芸樺演千金小姐，有別於過往多演的開朗角色，她形容角色像是「破碎水晶球裡覺醒的芭比」，不過就表示暫時保密內容，連忙以廣東話表示「唔好意思」，但她仍少量劇透，「有一場從影以來尺度最大的戲，但唔好意思完全不能告訴大家，但身體本來就演員的工具，對我來說，怎樣可以貼合角色跟合劇本是非常重要。」她續說角色的內心戲的尺度，是她從來沒有想像過的，但不這樣做就不好看。談到在美國休學返台拍劇，宋芸樺搞笑表示，「我根本未開始上學，就被召回來。接下來完成這事情，今年就會真的好好去上學。」