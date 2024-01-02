熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-02 16:45:46

沖繩任你點今晚首播 陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持 觀眾投票決定行程

分享：
沖繩任你點今晚首播 陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持 觀眾投票決定行程

沖繩任你點今晚首播 陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持 觀眾投票決定行程

ViuTV旅遊節目《沖繩任你點》今晚（1月2日）起逢星期一至五晚上11時正播放。節目由五名《全民造星5》出道藝人黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）和田曜誠（Tsoul）擔任主持。5名首次拍攝綜藝節目的主持到訪日本沖繩，玩盡當地特色活動，盡顯青春活力和默契。

《沖繩任你點》有別於一般旅遊節目，觀眾可以透過社交媒體即時投票或留言，共同參與節目行程及內容，預期節目會因此而出現更多意想不到的情節，「上天堂定落地獄」？大家有份話事。

沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持。 沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持，眾人不能接受未能認出日本知名AV女優河北彩花。 沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持，與日本街貓合照。 沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持。 沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持。 沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持。 沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持，玩鬼屋訓練膽量。 沖繩任你點由陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持，燈塔少不了。

今晚（2日）播出首集《沖繩任你點》，出發前節目組為5名主持準備熱身小遊戲，讓黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）和田曜誠（Tsoul）率先體驗拍攝綜藝節目的樂味。其中一條人物圖片題中，5名主持均未能認出相中人是日本著名AV女優河北彩花，希晉更以為河北彩花是日本某女團成員，得知答案後全體嘩然，更稱不能接受自己竟然未能認出女優。

沖繩任你點 玩鬼屋訓練膽量

節目組更安排《沖繩任你點》5名主持玩鬼屋訓練膽量，5名主持被分成兩個小組，先是KC和Tsoul一組，KC示意Tsoul注意其中一個場內佈置，Tsoul一注視該佈置時被突然彈出的機關嚇到，其驚恐反應令KC興奮到彈起。另一小組分別有Kim、亨仔和希晉，三人以「數三聲壯膽法」前進，並一度崩潰尖叫，其間希晉不斷高呼：「喂，唔好掉低我啊！」，但實情三人如糖黐豆般全程貼住行，最後Kim和亨仔更被鬼「前後包抄」嚇到跌低，「一仆一碌」。

沖繩任你點找來Tiger@MIRROR向《全民造星5》囝囝忠告。 沖繩任你點找來ERROR四子提點後輩。

Tiger︰要有磨滅意志的心理準備

節目組邀請了數名前輩，為5名新晉主持提供拍攝旅遊綜藝的忠告。「虎導」上身的Tiger@MIRROR建議：「帶份勇氣囉！咁快就體驗到去13日拍15集，仲要得幾丁友，依個時間同行程上，都應該會幾磨滅意志。」擁有大量綜藝節目演出經驗的ERROR四子也分享他們的「忠告」，193笑言：「因為公司派一個化妝師出嚟化5個人，你一定要好堅持每日最遲起身，咁你就可以爭取多大約兩個鐘(瞓教) 。」肥仔@ERROR搞笑回應：「解約啦，唔好煩。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受