沖繩任你點今晚首播 陳鎮亨、KC、希晉、Tsoul、Kim 全民造星5囝囝主持 觀眾投票決定行程

ViuTV旅遊節目《沖繩任你點》今晚（1月2日）起逢星期一至五晚上11時正播放。節目由五名《全民造星5》出道藝人黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）和田曜誠（Tsoul）擔任主持。5名首次拍攝綜藝節目的主持到訪日本沖繩，玩盡當地特色活動，盡顯青春活力和默契。 《沖繩任你點》有別於一般旅遊節目，觀眾可以透過社交媒體即時投票或留言，共同參與節目行程及內容，預期節目會因此而出現更多意想不到的情節，「上天堂定落地獄」？大家有份話事。

今晚（2日）播出首集《沖繩任你點》，出發前節目組為5名主持準備熱身小遊戲，讓黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）和田曜誠（Tsoul）率先體驗拍攝綜藝節目的樂味。其中一條人物圖片題中，5名主持均未能認出相中人是日本著名AV女優河北彩花，希晉更以為河北彩花是日本某女團成員，得知答案後全體嘩然，更稱不能接受自己竟然未能認出女優。 沖繩任你點 玩鬼屋訓練膽量 節目組更安排《沖繩任你點》5名主持玩鬼屋訓練膽量，5名主持被分成兩個小組，先是KC和Tsoul一組，KC示意Tsoul注意其中一個場內佈置，Tsoul一注視該佈置時被突然彈出的機關嚇到，其驚恐反應令KC興奮到彈起。另一小組分別有Kim、亨仔和希晉，三人以「數三聲壯膽法」前進，並一度崩潰尖叫，其間希晉不斷高呼：「喂，唔好掉低我啊！」，但實情三人如糖黐豆般全程貼住行，最後Kim和亨仔更被鬼「前後包抄」嚇到跌低，「一仆一碌」。