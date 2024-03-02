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娛樂
2024-03-02 14:57:06

沙丘瀚戰2｜成開畫票房冠軍 金像影帝提名盧鎮業：必睇IMAX！

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沙丘瀚戰2｜成開畫票房冠軍 金像影帝提名盧鎮業：必睇IMAX！

《沙丘瀚戰：第二章》截至昨日票房超過380萬。

《沙丘瀚戰：第二章》(Dune：Part Two)已在香港上映，並於全球贏得不俗口碑，在影評網爛蕃茄拿下 95%新鮮度，更一度登上 IMDb史上最高評分電影，相比上集《沙丘瀚戰》的83%更高！香港開畫票房衝破170萬，更勝上集開畫票房之外，亦成為本周開畫票房第一名，截至昨日(3月1日)票房超過380萬，暫成為本年度最高開畫票房的荷李活電影。

憑《年少日記》提名入圍最佳男主角的盧鎮業(小野)日前率先在優先場觀看了IMAX版的《沙丘瀚戰：第二章》，看畢後小野表示：「畫面好震撼之外，保羅同反派菲德羅薩兩兄弟之間嘅交鋒好值得一看，一個係『救世主』，一個係家族繼承人，兩者各為其主，分別肩負唔同嘅負責，兩人一對一對打嘅場面都好刺激；其實Dune係一套愛情片，到底面對民族同兒女情可以點揀？」而與小野同屬紀理人公司，剛憑《白日之下》提名最佳女配角的梁雍婷(Rachel)早已看了《沙丘瀚戰》第一集，未有太大衝動入場睇續集，但小野極力推介入場後，她說：「今集真係好正，比上集更好睇，即使無睇上集都冇問題，可以當獨立電影入場觀看；今集幾個家族各自為咗一己之私搶奪『香料』而激發戰爭，造成好多弱勢嘅平民百姓受到牽連，四處逃難，甚至家破人亡，其實佢哋真係好無辜，佢哋要嘅只係簡簡單單，同親人朋友一齊開心平安渡過每一日，但就連原有嘅生活都俾人破壞埋。」

盧鎮業日前率先觀看IMAX版的《沙丘瀚戰：第二章》。 梁雍婷(Rachel) 《沙丘瀚戰：第二章》於全球贏得不俗口碑。
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