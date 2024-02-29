沙丘瀚戰2｜沙蟲真身曝光 IMAX場門票索價$210依然搶手

史詩式科幻大作《沙丘瀚戰：第二章》(Dune：Part Two)今日在香港正式上映，沉浸式的視覺效果震撼，難怪IMAX版本未來四天的上映部份場次有逾半座位已售，有院線更接近爆滿，票價就算達$190至$210港元也出現相當搶手。

沙蟲 現真身 《沙丘瀚戰》根據法蘭克赫伯特(Frank Herbert)的暢銷小說系列《沙丘魔堡》改編，電影首章於2021年勇奪六大金像獎，第二章結集原班及新加盟的華麗巨星陣容，由「甜茶」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)夥拍辛蒂雅(Zendaya)，還有《貓王》金像提名男星奧斯汀畢拿(Austin Butler)及《黑寡婦》金像提名女星科倫絲佩芝(Florence Pugh)加盟，金像提名導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)延續《沙丘瀚戰》傳奇故事，首輪評價更贏得一致讚賞，令《沙丘瀚戰：第二章》成為近期最話題之作。