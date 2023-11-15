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娛樂
2023-11-15 18:15:12

沙律張沛樂與保錡分手後展開新戀情？「宅男女神」IG與J2陳國麟合照不避嫌

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沙律張沛樂與保錡分手後展開新戀情？「宅男女神」IG與J2陳國麟合照不避嫌

沙律張沛樂與保錡分手後展開新戀情？「宅男女神」IG與J2陳國麟合照不避嫌

32歲的張沛樂（沙律）擁33E驕人身材，於2016年參加ViuTV節目《美選D.n.A》入行，入行至今佢公開過兩段戀情，分別2016年高調認戀林耀聲及2021年與ERROR成員吳保錡（Poki）拍拖。可惜「宅男女神」兩段戀情都失敗告終。去到最近沙律不避嫌多次喺IG上載與一名J2藝員陳國麟（Doniven）嘅影片及合照，令唔少網民好奇佢係唔係有新戀情。

沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場，疑似拍拖？（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場，疑似拍拖？（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場，疑似拍拖？（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場，疑似拍拖？（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場。（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場，疑似拍拖？（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場。（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂近日IG經常與J2的陳國麟互動或同場。（陳國麟IG）

IG疑出現沙律張沛樂拍拖證據？

follow開沙律張沛樂IG嘅網民，相信都有留意到最近沙律經常上載與J2藝員陳國麟嘅影片及合照，除咗早前往泰國介紹酒店及餐廳之外，佢哋仲一齊拍攝美容院及主題公園廣告，兼去食omakase料理。

沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG） 沙律張沛樂身材出眾，IG Follwers達19.2萬（沙律張沛樂IG）

除此之外，雖然男方IG未有上載與沙律嘅合照，不過就有一張疑似由沙律操刀嘅獨照，並留言寫上：「感恩生命中經歷過的所有挫折和考驗令我成長，找回自己感恩最美好的人在最美好的時候出現了」，之後沙律留言回覆：「個攝影師影得幾好」。而沙律亦有上載一張背景相同嘅獨照，留言：「感恩壞與好找回自己，生命中的劇情就算多波折，我仍然存在，還有一份無形的愛在我們之中」，之後Doniven同樣留言回覆：「個攝影師真係有料！」令網民猜測二人正在發展中。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

陳國麟IG近6000人Follwers（陳國麟IG）

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