沙律張沛樂與保錡分手後展開新戀情？「宅男女神」IG與J2陳國麟合照不避嫌

除此之外，雖然男方IG未有上載與沙律嘅合照，不過就有一張疑似由沙律操刀嘅獨照，並留言寫上：「感恩生命中經歷過的所有挫折和考驗令我成長，找回自己感恩最美好的人在最美好的時候出現了」，之後沙律留言回覆：「個攝影師影得幾好」。而沙律亦有上載一張背景相同嘅獨照，留言：「感恩壞與好找回自己，生命中的劇情就算多波折，我仍然存在，還有一份無形的愛在我們之中」，之後Doniven同樣留言回覆：「個攝影師真係有料！」令網民猜測二人正在發展中。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈