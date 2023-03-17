沙贊2｜登香港票房冠軍 「白雪公主」麗素莎嘉娜性感現身LA首映禮

DC超級英雄電影《沙贊！神力集結》(Shazam! )於前年上映後於全球大獲好評，續集《沙贊！眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)由原班人馬演出，更有影后海倫美雲(Helen Mirren)、華裔女星劉玉玲(Lucy Liu)、「白雪公主」麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)加盟，扮演三位古希臘女神Hespera、Kalypso和Anthea。

導演大衛辛堡(David F. Sandberg)繼《沙贊！神力集結》後，回歸為續集掌舵，主角薩克利列維(Zachary Levi)展開造勢之行，日前在倫敦舉行英國首映禮後，近日再拉隊於洛杉磯辦首映活動，一眾Family亞沙安祖(Asher Angel)、積戴倫加薩(Jack Dylan Grazer)、Ross Butler等均有現身，當然唔少得新加入的海倫美雲、劉玉玲和麗素莎嘉娜。21歲的麗素莎嘉娜近年機會不絕，憑史提芬史匹堡(Steven Allan Spielberg)的《西城故事》(West Side Story)嶄露頭角，更為明年上映的真人版《白雪公主》擔正做主角，而今次LA首映上，麗素莎嘉娜以一襲Deep V超性感長裙登場，成為全場焦點。

《沙贊！神力集結》今日在英、美各地同時上映，香港搶先於昨日開畫，首天即衝上本地票房榜冠軍，單日收86萬港元。