沙贊2｜薩克利列維回歸實踐夢想 海倫美雲大談接拍原因

DC超級英雄電影《沙贊！神力集結》前年上映後於全球大獲好評，續集《沙贊！眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)由原班人馬加上《水行俠》、《自殺特攻》班底傾力炮製，將於後日在港上映。 吸引年齡層觀眾 導演大衛辛堡(David F. Sandberg)回歸為續集掌舵，他說：「上集交待了一班寄養家庭的孩子如何被賦予眾神力量後成為超級英雄，今集我想更深入地探索這班年輕人是如何一起生活、一起擔當超級英雄，以及他們所遇到的困難和挫折。」 演主角沙贊的薩克利列維(Zachary Levi)認為，這部電影有一個核心元素，令其吸引所有年齡層的觀眾：「這就是實踐夢想！我們成長中總會曾經夢想過成為好像超級英雄，變得更強、更快、更勇，或者更有英雄本色，因此才會有漫畫的出現，讓我們走進這些帶有奇幻、超現實和魔幻寫實主義的故事世界之中。這部電影是混合了這些元素、幽默感和魅力，加上大衛的執導、精彩的劇本、出色的台前幕後，成為一部老少咸宜、充滿娛樂性的作品。」

希臘女神變反派 今集，這班超級英雄面臨前所未見的勁敵，來自古希臘的三位女神以復仇之名來到人間，威脅人類的生死存亡，天馬行空的神話元素，加上眾多神獸以及巨龍現身，大衛辛堡表示：「我們在今集加入希臘眾神，讓觀眾進一步了解沙贊是如何獲得他的神力，而一些神明很不滿他擁有所有神力，眾神與超級英雄之戰一觸即發！」 三位古希臘女神Hespera、Kalypso和Anthea，分別由海倫美雲(Helen Mirren)、劉玉玲(Lucy Liu)和麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)擔演，監製彼得沙佛朗(Peter Safran)說：「她們是擎天巨神阿特拉斯(Altas)的女兒，她們因為巫師(The Wizard)偷走了阿特拉斯的神力而感到憤怒，於是由天庭來到人間，勢要奪回神力。」