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娛樂
2024-04-14 11:00:37

河北彩伽自爆進軍大銀幕 疑加盟《一路向西2東京AV攻略》

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《一路向西2東京AV攻略》剛在3月下旬開鏡，4月到日本東京實地拍攝。

《一路向西2東京AV攻略》剛在3月下旬開鏡，4月到日本東京實地拍攝。

新一代AV女神河北彩花上月宣布移籍新經理人公司並改名河北彩伽發展，昨日她為宣傳寫真集舉行粉絲見面會，前一日她就於社交網上報喜，透露進軍大銀幕，當天拍攝人生首部海外電影，更叫大家期待她的演技。雖然河北未有公開詳情，但粉絲已替偶像能衝出日本感到高興。

河北近年吸納大量港男粉絲，MC張天賦前年已開始Follow這位性感尤物的IG，而河北先後演出myTV SUPER港劇《東京愛情動作故事》及ViuTV節目《沖繩任你點》，粉絲正期待女神下一步會接拍香港三級片之際，起用多位人氣女優的香港電影《一路向西2東京AV攻略》，剛在3月下旬開鏡，4月到日本東京實地拍攝，完成外景後，會於香港繼續展開第二階段之攝製工作。

河北彩伽昨日為寫真集舉行粉絲見面會。 河北彩伽昨日為寫真集舉行粉絲見面會。 河北彩伽昨日為寫真集舉行粉絲見面會。

香港三級片最愛AV女優

2012年改編自香港網絡作家向西村上春作品的電影《一路向西》曾大收3,200萬票房，12年後由原班人馬回歸，孫立基監製、「向西仔」張建聲演出的《一路向西2》，女角陣容鼎盛，包括三上悠亞、波多野結衣、相澤南、村上悠華及香港AV代表繪麗奈，傳出河北亦會加盟《一路向西2》，期待片商有好消息公布。

過去30年，香港三級片最愛請來日本AV女優催谷票房，計有當年《我為卿狂》的村上麗奈、《偷情男女》的小澤圓、《蜜桃成熟時33D》的吉澤明步、《AV》的天宮真奈美、《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的原紗央莉、《復仇者之死》的蒼井空、《豪情3D》的夕樹舞子及沖田杏梨等，而黃子華2018年賀歲片《棟篤特工》也曾邀得最近被指發福的波多野結衣客串，今次是波多野結衣相隔6年再次演出港產片。

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河北彩伽透露進軍大銀幕，拍攝人生首部海外電影。 河北彩花上月宣布改名河北彩伽發展。 三上悠亞 繪麗奈
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