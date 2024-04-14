河北彩伽自爆進軍大銀幕 疑加盟《一路向西2東京AV攻略》

新一代AV女神河北彩花上月宣布移籍新經理人公司並改名河北彩伽發展，昨日她為宣傳寫真集舉行粉絲見面會，前一日她就於社交網上報喜，透露進軍大銀幕，當天拍攝人生首部海外電影，更叫大家期待她的演技。雖然河北未有公開詳情，但粉絲已替偶像能衝出日本感到高興。

河北近年吸納大量港男粉絲，MC張天賦前年已開始Follow這位性感尤物的IG，而河北先後演出myTV SUPER港劇《東京愛情動作故事》及ViuTV節目《沖繩任你點》，粉絲正期待女神下一步會接拍香港三級片之際，起用多位人氣女優的香港電影《一路向西2東京AV攻略》，剛在3月下旬開鏡，4月到日本東京實地拍攝，完成外景後，會於香港繼續展開第二階段之攝製工作。